Covenant 今日价格

Covenant (CVNT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.89%。当前 CVNT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CVNT。

Covenant 目前市值在 $ 52,360 排名第 #-，流通供应量为 900.18M CVNT。过去 24 小时内，CVNT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CVNT 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 -1.01%。过去一天，总交易量达到 --。

Covenant（CVNT）市场信息

市值 $ 52.36K$ 52.36K $ 52.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 52.36K$ 52.36K $ 52.36K 流通量 900.18M 900.18M 900.18M 总供应量 999,992,439.230318 999,992,439.230318 999,992,439.230318

Covenant 的当前市值为 $ 52.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CVNT 的流通量为 900.18M，总供应量是 999992439.230318，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 52.36K。