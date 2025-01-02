COMDEX 价格 (CMDX)
今天 COMDEX (CMDX) 的实时价格为 0.00491703 USD。目前其市值为 $ 896.01K USD。CMDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
COMDEX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.32K USD
- COMDEX 当天价格变化为 +6.50%
- 其循环供应量为 182.23M USD
在获取 MEXC 上从 CMDX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CMDX 价格信息的首选平台。
今天内，COMDEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00029996。
在过去30天内，COMDEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014765846。
在过去60天内，COMDEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0039766332。
在过去90天内，COMDEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002102390169944995。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00029996
|+6.50%
|30天
|$ -0.0014765846
|-30.03%
|60天
|$ +0.0039766332
|+80.87%
|90天
|$ -0.002102390169944995
|-29.95%
COMDEX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.58%
+6.50%
-3.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 CMDX 兑换 AUD
A$0.007867248
|1 CMDX 兑换 GBP
￡0.003933624
|1 CMDX 兑换 EUR
€0.0047203488
|1 CMDX 兑换 USD
$0.00491703
|1 CMDX 兑换 MYR
RM0.0219791241
|1 CMDX 兑换 TRY
₺0.1736203293
|1 CMDX 兑换 JPY
¥0.7716295179
|1 CMDX 兑换 RUB
₽0.54579033
|1 CMDX 兑换 INR
₹0.4214386413
|1 CMDX 兑换 IDR
Rp79.3069243809
|1 CMDX 兑换 PHP
₱0.2843518449
|1 CMDX 兑换 EGP
￡E.0.2495884428
|1 CMDX 兑换 BRL
R$0.0311739702
|1 CMDX 兑换 CAD
C$0.0070805232
|1 CMDX 兑换 BDT
৳0.587585085
|1 CMDX 兑换 NGN
₦7.6114640994
|1 CMDX 兑换 UAH
₴0.2068102818
|1 CMDX 兑换 VES
Bs0.25076853
|1 CMDX 兑换 PKR
Rs1.3696387065
|1 CMDX 兑换 KZT
₸2.5810965579
|1 CMDX 兑换 THB
฿0.1684082775
|1 CMDX 兑换 TWD
NT$0.1616227761
|1 CMDX 兑换 CHF
Fr0.004425327
|1 CMDX 兑换 HKD
HK$0.0382053231
|1 CMDX 兑换 MAD
.د.م0.049662003