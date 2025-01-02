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COMDEX 价格 (CMDX)

USD

COMDEX (CMDX) 实时价格图表

$0.00491703
$0.00491703$0.00491703
+6.40%(1D)

今天 COMDEX (CMDX) 的价格

今天 COMDEX (CMDX) 的实时价格为 0.00491703 USD。目前其市值为 $ 896.01K USD。CMDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
COMDEX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.32K USD
- COMDEX 当天价格变化为 +6.50%
- 其循环供应量为 182.23M USD

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COMDEX (CMDX) 价格表现 USD

今天内，COMDEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00029996
在过去30天内，COMDEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014765846
在过去60天内，COMDEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0039766332
在过去90天内，COMDEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002102390169944995

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00029996+6.50%
30天$ -0.0014765846-30.03%
60天$ +0.0039766332+80.87%
90天$ -0.002102390169944995-29.95%

COMDEX (CMDX) 价格分析

COMDEX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00459399
$ 0.00459399$ 0.00459399

$ 0.00491319
$ 0.00491319$ 0.00491319

$ 6.02
$ 6.02$ 6.02

+0.58%

+6.50%

-3.56%

COMDEX (CMDX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 896.01K
$ 896.01K$ 896.01K

$ 1.32K
$ 1.32K$ 1.32K

182.23M
182.23M 182.23M

什么是COMDEX (CMDX)

What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks

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COMDEX (CMDX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 COMDEX (CMDX) 的其他问题

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