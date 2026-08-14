CLUDE 今日价格

CLUDE (CLUDE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16.99%。当前 CLUDE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLUDE。

CLUDE 目前市值在 $ 462,274 排名第 #-，流通供应量为 999.96M CLUDE。过去 24 小时内，CLUDE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00406108，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLUDE 在过去一小时内波动了 -0.46%，过去7 天内波动了 -7.15%。过去一天，总交易量达到 $ 52.39K。

CLUDE（CLUDE）市场信息

市值 $ 462.27K$ 462.27K $ 462.27K 成交量（24H） $ 52.39K$ 52.39K $ 52.39K 完全稀释市值 $ 462.27K$ 462.27K $ 462.27K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,959,406.884111 999,959,406.884111 999,959,406.884111

CLUDE 的当前市值为 $ 462.27K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.39K。CLUDE 的流通量为 999.96M，总供应量是 999959406.884111，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 462.27K。