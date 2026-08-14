CharacterX 今日价格

CharacterX (CAI) 今日实时价格为 $ 0.01265491，过去 24 小时内变化了 0.96%。当前 CAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.01265491 每 CAI。

CharacterX 目前市值在 $ 1,265,491 排名第 #-，流通供应量为 18.69M CAI。过去 24 小时内，CAI 的交易价格在 $ 0.01090516（低点）和 $ 0.01348798（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.378105，而历史最低价为 $ 0.01090516。

短期表现方面，CAI 在过去一小时内波动了 -0.27%，过去7 天内波动了 -4.23%。过去一天，总交易量达到 $ 9.87K。

CharacterX（CAI）市场信息

市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 成交量（24H） $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K 完全稀释市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 流通量 18.69M 18.69M 18.69M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

CharacterX 的当前市值为 $ 1.27M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.87K。CAI 的流通量为 18.69M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.27M。