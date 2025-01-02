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cETH 价格 (CETH)

USD

cETH (CETH) 实时价格图表

$69.55
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+3.90%(1D)

今天 cETH (CETH) 的价格

今天 cETH (CETH) 的实时价格为 69.55 USD。目前其市值为 $ 213.10M USD。CETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
cETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 342.72 USD
- cETH 当天价格变化为 +3.90%
- 其循环供应量为 3.07M USD

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cETH (CETH) 价格表现 USD

今天内，cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.61
在过去30天内，cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.8571279100
在过去60天内，cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +28.6827051550
在过去90天内，cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +21.72604458207902

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +2.61+3.90%
30天$ -2.8571279100-4.10%
60天$ +28.6827051550+41.24%
90天$ +21.72604458207902+45.43%

cETH (CETH) 价格分析

cETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 66.68
$ 66.68$ 66.68

$ 69.55
$ 69.55$ 69.55

$ 97.75
$ 97.75$ 97.75

+0.83%

+3.90%

+2.71%

cETH (CETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 213.10M
$ 213.10M$ 213.10M

$ 342.72
$ 342.72$ 342.72

3.07M
3.07M 3.07M

什么是cETH (CETH)

Compound protocol balance token

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官网

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1 CETH 兑换 IDR
Rp1,121,774.0365
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1 CETH 兑换 EGP
￡E.3,531.749
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