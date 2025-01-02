cETH 价格 (CETH)
今天 cETH (CETH) 的实时价格为 69.55 USD。目前其市值为 $ 213.10M USD。CETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
cETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 342.72 USD
- cETH 当天价格变化为 +3.90%
- 其循环供应量为 3.07M USD
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今天内，cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.61。
在过去30天内，cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.8571279100。
在过去60天内，cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +28.6827051550。
在过去90天内，cETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +21.72604458207902。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +2.61
|+3.90%
|30天
|$ -2.8571279100
|-4.10%
|60天
|$ +28.6827051550
|+41.24%
|90天
|$ +21.72604458207902
|+45.43%
cETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.83%
+3.90%
+2.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Compound protocol balance token
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|1 CETH 兑换 AUD
A$111.28
|1 CETH 兑换 GBP
￡55.64
|1 CETH 兑换 EUR
€66.768
|1 CETH 兑换 USD
$69.55
|1 CETH 兑换 MYR
RM310.8885
|1 CETH 兑换 TRY
₺2,456.506
|1 CETH 兑换 JPY
¥10,909.613
|1 CETH 兑换 RUB
₽7,720.05
|1 CETH 兑换 INR
₹5,963.217
|1 CETH 兑换 IDR
Rp1,121,774.0365
|1 CETH 兑换 PHP
₱4,020.6855
|1 CETH 兑换 EGP
￡E.3,531.749
|1 CETH 兑换 BRL
R$440.947
|1 CETH 兑换 CAD
C$100.152
|1 CETH 兑换 BDT
৳8,311.225
|1 CETH 兑换 NGN
₦107,662.009
|1 CETH 兑换 UAH
₴2,925.273
|1 CETH 兑换 VES
Bs3,547.05
|1 CETH 兑换 PKR
Rs19,373.1525
|1 CETH 兑换 KZT
₸36,508.8815
|1 CETH 兑换 THB
฿2,384.174
|1 CETH 兑换 TWD
NT$2,286.1085
|1 CETH 兑换 CHF
Fr62.595
|1 CETH 兑换 HKD
HK$540.4035
|1 CETH 兑换 MAD
.د.م702.455