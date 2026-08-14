Catcoin 今日价格

Catcoin (CATCOIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 12.63%。当前 CATCOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CATCOIN。

Catcoin 目前市值在 $ 79,931 排名第 #-，流通供应量为 999.44M CATCOIN。过去 24 小时内，CATCOIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00198659，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CATCOIN 在过去一小时内波动了 -1.36%，过去7 天内波动了 -5.20%。过去一天，总交易量达到 --。

Catcoin（CATCOIN）市场信息

市值 $ 79.93K$ 79.93K $ 79.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 79.93K$ 79.93K $ 79.93K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 总供应量 999,443,122.705736 999,443,122.705736 999,443,122.705736

Catcoin 的当前市值为 $ 79.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CATCOIN 的流通量为 999.44M，总供应量是 999443122.705736，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 79.93K。