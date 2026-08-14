Cacheon 今日价格

Cacheon (SN14) 今日实时价格为 $ 2.06，过去 24 小时内变化了 1.17%。当前 SN14 兑 USD 的汇率为 $ 2.06 每 SN14。

Cacheon 目前市值在 $ 9,189,867 排名第 #-，流通供应量为 4.46M SN14。过去 24 小时内，SN14 的交易价格在 $ 1.93（低点）和 $ 2.09（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 45.73，而历史最低价为 $ 0.0161508。

短期表现方面，SN14 在过去一小时内波动了 -1.23%，过去7 天内波动了 +5.11%。过去一天，总交易量达到 $ 8.04K。

Cacheon（SN14）市场信息

市值 $ 9.19M$ 9.19M $ 9.19M 成交量（24H） $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K 完全稀释市值 $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M 流通量 4.46M 4.46M 4.46M 总供应量 4,461,627.347451776 4,461,627.347451776 4,461,627.347451776

Cacheon 的当前市值为 $ 9.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.04K。SN14 的流通量为 4.46M，总供应量是 4461627.347451776，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.20M。