Cacheon 价格 (SN14)
Cacheon (SN14) 今日实时价格为 $ 2.06，过去 24 小时内变化了 1.17%。当前 SN14 兑 USD 的汇率为 $ 2.06 每 SN14。
Cacheon 目前市值在 $ 9,189,867 排名第 #-，流通供应量为 4.46M SN14。过去 24 小时内，SN14 的交易价格在 $ 1.93（低点）和 $ 2.09（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 45.73，而历史最低价为 $ 0.0161508。
短期表现方面，SN14 在过去一小时内波动了 -1.23%，过去7 天内波动了 +5.11%。过去一天，总交易量达到 $ 8.04K。
Cacheon 的当前市值为 $ 9.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.04K。SN14 的流通量为 4.46M，总供应量是 4461627.347451776，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.20M。
-1.23%
+1.17%
+5.11%
+5.11%
今天内，Cacheon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02381156。
在过去30天内，Cacheon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0179774140。
在过去60天内，Cacheon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +89.5075899840。
在过去90天内，Cacheon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001718331325897。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02381156
|+1.17%
|30天
|$ +0.0179774140
|+0.87%
|60天
|$ +89.5075899840
|+4,345.03%
|90天
|$ -0.001718331325897
|-0.00%
在 2040 年，Cacheon 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Cacheon 现在值多少钱？
Cacheon 目前的交易价格为 ¥14.0696830745442000，过去 24 小时价格变动 1.16%。此实时价格反映了实时市场活动和投资者情绪。
SN14 今天是涨还是跌？
SN14 24 小时价格变动 1.16%，反映了市场对近期新闻、交易量以及 Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets 生态系统内发展情况的反应。
Cacheon 今天有多受欢迎？
该代币的 24 小时交易量为 ¥--，表明有多少交易者正在积极买卖 SN14。
Cacheon 与其他加密资产有何不同？
作为 Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets 类别的一部分，并基于 -- 网络构建，SN14 在其生态系统中提供特定的功能和角色，包括支付、质押、治理或特定应用场景。
市场上流通的 SN14 数量是多少？
目前流通中的 4457388.45979701 枚代币数量为 4457388.45979701，这有助于确定代币的稀缺性和整体市场价值。
Cacheon 的历史最高价和最低价分别是多少？
该代币的历史最高价 (ATH) 为 ¥312.3333043684011000，历史最低价 (ATL) 为 ¥0.110309047281722556000，这为评估价格周期的长期投资者提供了重要的参考信息。
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|类型
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