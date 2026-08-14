BubbleFlap 今日价格

BubbleFlap (BFLAP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.41%。当前 BFLAP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BFLAP。

BubbleFlap 目前市值在 $ 13,300.51 排名第 #-，流通供应量为 904.83M BFLAP。过去 24 小时内，BFLAP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BFLAP 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -6.18%。过去一天，总交易量达到 --。

BubbleFlap（BFLAP）市场信息

市值 $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K 流通量 904.83M 904.83M 904.83M 总供应量 904,826,526.4124035 904,826,526.4124035 904,826,526.4124035

BubbleFlap 的当前市值为 $ 13.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BFLAP 的流通量为 904.83M，总供应量是 904826526.4124035，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.30K。