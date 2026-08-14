Brainblast 今日价格

Brainblast (BRAIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 BRAIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BRAIN。

Brainblast 目前市值在 $ 19,145.02 排名第 #-，流通供应量为 978.67M BRAIN。过去 24 小时内，BRAIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00141081，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BRAIN 在过去一小时内波动了 -2.42%，过去7 天内波动了 -19.50%。过去一天，总交易量达到 --。

Brainblast（BRAIN）市场信息

市值 $ 19.15K$ 19.15K $ 19.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.15K$ 19.15K $ 19.15K 流通量 978.67M 978.67M 978.67M 总供应量 978,669,678.290289 978,669,678.290289 978,669,678.290289

Brainblast 的当前市值为 $ 19.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BRAIN 的流通量为 978.67M，总供应量是 978669678.290289，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.15K。