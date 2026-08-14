BOT 今日价格

BOT (BOT) 今日实时价格为 $ 9.67，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BOT 兑 USD 的汇率为 $ 9.67 每 BOT。

BOT 目前市值在 $ 72,545,853 排名第 #-，流通供应量为 7.50M BOT。过去 24 小时内，BOT 的交易价格在 $ 9.67（低点）和 $ 9.79（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9.99，而历史最低价为 $ 9.39。

短期表现方面，BOT 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +0.69%。过去一天，总交易量达到 $ 455.80K。

BOT（BOT）市场信息

市值 $ 72.55M$ 72.55M $ 72.55M 成交量（24H） $ 455.80K$ 455.80K $ 455.80K 完全稀释市值 $ 1.45B$ 1.45B $ 1.45B 流通量 7.50M 7.50M 7.50M 总供应量 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

BOT 的当前市值为 $ 72.55M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 455.80K。BOT 的流通量为 7.50M，总供应量是 150000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.45B。