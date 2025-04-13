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BORA 价格 (BORA)

USD

BORA (BORA) 实时价格图表

$0.080449
$0.080449$0.080449
+2.60%(1D)

今天 BORA (BORA) 的价格

今天 BORA (BORA) 的实时价格为 0.080474 USD。目前其市值为 $ 93.88M USD。BORA 兑换 USD 的价格为实时更新。
BORA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- BORA 当天价格变化为 +2.70%
- 其循环供应量为 1.15B USD

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BORA (BORA) 价格表现 USD

今天内，BORA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00211433
在过去30天内，BORA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005789540
在过去60天内，BORA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0138598841
在过去90天内，BORA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0565937331351264

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00211433+2.70%
30天$ -0.0005789540-0.71%
60天$ -0.0138598841-17.22%
90天$ -0.0565937331351264-41.28%

BORA (BORA) 价格分析

BORA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.07818
$ 0.07818$ 0.07818

$ 0.082892
$ 0.082892$ 0.082892

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

-1.10%

+2.70%

-3.07%

BORA (BORA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 93.88M
$ 93.88M$ 93.88M

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1.15B
1.15B 1.15B

什么是BORA (BORA)

BORA is a decentralized entertainment platform focused to distribute digital contents and provide incentives to participants

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BORA (BORA) 资源

白皮书
官网

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BORA 兑换为当地货币

1 BORA 兑换 VND
2,063.433834
1 BORA 兑换 AUD
A$0.12795366
1 BORA 兑换 GBP
0.06116024
1 BORA 兑换 EUR
0.07081712
1 BORA 兑换 USD
$0.080474
1 BORA 兑换 MYR
RM0.35569508
1 BORA 兑换 TRY
3.06284044
1 BORA 兑换 JPY
¥11.54882374
1 BORA 兑换 RUB
6.69382732
1 BORA 兑换 INR
6.91754504
1 BORA 兑换 IDR
Rp1,341.23279684
1 BORA 兑换 KRW
114.3092933
1 BORA 兑换 PHP
4.60150332
1 BORA 兑换 EGP
￡E.4.12670672
1 BORA 兑换 BRL
R$0.47157764
1 BORA 兑换 CAD
C$0.11105412
1 BORA 兑换 BDT
9.7574725
1 BORA 兑换 NGN
127.93917468
1 BORA 兑换 UAH
3.32438094
1 BORA 兑换 VES
Bs5.713654
1 BORA 兑换 PKR
Rs22.51582046
1 BORA 兑换 KZT
41.50205128
1 BORA 兑换 THB
฿2.69346478
1 BORA 兑换 TWD
NT$2.60494338
1 BORA 兑换 AED
د.إ0.29533958
1 BORA 兑换 CHF
Fr0.06518394
1 BORA 兑换 HKD
HK$0.6236735
1 BORA 兑换 MAD
.د.م0.74679872
1 BORA 兑换 MXN
$1.6336222