Bombie 今日价格

Bombie (BOMB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 22.98%。当前 BOMB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOMB。

Bombie 目前市值在 $ 108,781 排名第 #-，流通供应量为 9.00B BOMB。过去 24 小时内，BOMB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0043492，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOMB 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +14.34%。过去一天，总交易量达到 --。

Bombie（BOMB）市场信息

市值 $ 108.78K$ 108.78K $ 108.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 120.87K$ 120.87K $ 120.87K 流通量 9.00B 9.00B 9.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Bombie 的当前市值为 $ 108.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOMB 的流通量为 9.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 120.87K。