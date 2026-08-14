BOBz 今日价格

BOBz (BOBZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BOBZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOBZ。

BOBz 目前市值在 $ 14,901.07 排名第 #-，流通供应量为 700.00T BOBZ。过去 24 小时内，BOBZ 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOBZ 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

BOBz（BOBZ）市场信息

市值 $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K 流通量 700.00T 700.00T 700.00T 总供应量 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0

BOBz 的当前市值为 $ 14.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOBZ 的流通量为 700.00T，总供应量是 700000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.90K。