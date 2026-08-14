Blocky 今日价格

Blocky (BLOCKY) 今日实时价格为 $ 0.0035749，过去 24 小时内变化了 5.69%。当前 BLOCKY 兑 USD 的汇率为 $ 0.0035749 每 BLOCKY。

Blocky 目前市值在 $ 75,073 排名第 #-，流通供应量为 21.00M BLOCKY。过去 24 小时内，BLOCKY 的交易价格在 $ 0.00337286（低点）和 $ 0.00358913（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01474664，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BLOCKY 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +7.25%。过去一天，总交易量达到 $ 57.17。

Blocky（BLOCKY）市场信息

市值 $ 75.07K$ 75.07K $ 75.07K 成交量（24H） $ 57.17$ 57.17 $ 57.17 完全稀释市值 $ 75.07K$ 75.07K $ 75.07K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 总供应量 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553

Blocky 的当前市值为 $ 75.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.17。BLOCKY 的流通量为 21.00M，总供应量是 20999914.7704553，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.07K。