BlockTrader365（BT365）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03010075 24H最低价 $ 0.03128663 24H最高价 历史最高 $ 0.04230719 最低价 $ 0.01739058 涨跌幅（1H） +2.08% 涨跌幅（1D） +1.85% 漲跌幅（7D） +7.19%

BlockTrader365（BT365）当前实时价格为 $0.03128371。过去 24 小时内，BT365 的交易价格在 $ 0.03010075 至 $ 0.03128663 之间波动，市场活跃度显著。BT365 的历史最高价为 $ 0.04230719，历史最低价为 $ 0.01739058。

从短期表现来看，BT365 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.08%，过去 24 小时内变动为 +1.85%，过去 7 天内累计变动为 +7.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BlockTrader365（BT365）市场信息

市值 $ 3.06M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.06M 流通量 100.00M 总供应量 100,000,000.0

BlockTrader365 的当前市值为 $ 3.06M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BT365 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.06M。