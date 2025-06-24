BitMeme 价格 (BTM)
今天 BitMeme (BTM) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 82.79K USD。BTM 兑换 USD 的价格为实时更新。
BitMeme 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- BitMeme 当天价格变化为 +14.59%
- 其循环供应量为 88.60B USD
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今天内，BitMeme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，BitMeme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，BitMeme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，BitMeme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+14.59%
|30天
|$ 0
|-0.23%
|60天
|$ 0
|-42.52%
|90天
|$ 0
|--
BitMeme 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.20%
+14.59%
+36.34%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies.
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