今天 Bit2Me (B2M) 的价格

今天 Bit2Me (B2M) 的实时价格为 0.01813135 USD。目前其市值为 $ 89.52M USD。B2M 兑换 USD 的价格为实时更新。

Bit2Me 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 158.13K USD

- Bit2Me 当天价格变化为 +1.07%

- 其循环供应量为 4.95B USD

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