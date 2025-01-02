Bit2Me 价格 (B2M)
今天 Bit2Me (B2M) 的实时价格为 0.01813135 USD。目前其市值为 $ 89.52M USD。B2M 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bit2Me 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 158.13K USD
- Bit2Me 当天价格变化为 +1.07%
- 其循环供应量为 4.95B USD
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今天内，Bit2Me 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00019157。
在过去30天内，Bit2Me 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017321585。
在过去60天内，Bit2Me 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0078477813。
在过去90天内，Bit2Me 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007785084547715847。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00019157
|+1.07%
|30天
|$ +0.0017321585
|+9.55%
|60天
|$ +0.0078477813
|+43.28%
|90天
|$ +0.007785084547715847
|+75.25%
Bit2Me 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.05%
+1.07%
-3.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.
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|1 B2M 兑换 AUD
A$0.02901016
|1 B2M 兑换 GBP
￡0.01450508
|1 B2M 兑换 EUR
€0.017406096
|1 B2M 兑换 USD
$0.01813135
|1 B2M 兑换 MYR
RM0.081228448
|1 B2M 兑换 TRY
₺0.640399282
|1 B2M 兑换 JPY
¥2.8435396205
|1 B2M 兑换 RUB
₽1.9942671865
|1 B2M 兑换 INR
₹1.554581949
|1 B2M 兑换 IDR
Rp292.4410880905
|1 B2M 兑换 PHP
₱1.049805165
|1 B2M 兑换 EGP
￡E.0.920347326
|1 B2M 兑换 BRL
R$0.114952759
|1 B2M 兑换 CAD
C$0.026109144
|1 B2M 兑换 BDT
৳2.166696325
|1 B2M 兑换 NGN
₦28.066967173
|1 B2M 兑换 UAH
₴0.762604581
|1 B2M 兑换 VES
Bs0.92469885
|1 B2M 兑换 PKR
Rs5.0504875425
|1 B2M 兑换 KZT
₸9.5176895555
|1 B2M 兑换 THB
฿0.6213613645
|1 B2M 兑换 TWD
NT$0.5959774745
|1 B2M 兑换 CHF
Fr0.016318215
|1 B2M 兑换 HKD
HK$0.1408805895
|1 B2M 兑换 MAD
.د.م0.183126635