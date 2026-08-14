Big Data Protocol 今日价格

Big Data Protocol (BDP) 今日实时价格为 $ 0.00261309，过去 24 小时内变化了 0.55%。当前 BDP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00261309 每 BDP。

Big Data Protocol 目前市值在 $ 138,100 排名第 #-，流通供应量为 24.16M BDP。过去 24 小时内，BDP 的交易价格在 $ 0.00258502（低点）和 $ 0.00264935（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 14.93，而历史最低价为 $ 0.00249437。

短期表现方面，BDP 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -2.17%。过去一天，总交易量达到 $ 165.92。

Big Data Protocol（BDP）市场信息

市值 $ 138.10K$ 138.10K $ 138.10K 成交量（24H） $ 165.92$ 165.92 $ 165.92 完全稀释市值 $ 169.62K$ 169.62K $ 169.62K 流通量 24.16M 24.16M 24.16M 总供应量 64,923,252.85185185 64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

Big Data Protocol 的当前市值为 $ 138.10K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 165.92。BDP 的流通量为 24.16M，总供应量是 64923252.85185185，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 169.62K。