BeB 今日价格

BeB (BEB1M) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1,01%。当前 BEB1M 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BEB1M。

BeB 目前市值在 $ 565 492 排名第 #-，流通供应量为 999,72M BEB1M。过去 24 小时内，BEB1M 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00306371，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BEB1M 在过去一小时内波动了 -1,38%，过去7 天内波动了 +9,96%。过去一天，总交易量达到 $ 2,91K。

BeB（BEB1M）市场信息

市值 $ 565,49K$ 565,49K $ 565,49K 成交量（24H） $ 2,91K$ 2,91K $ 2,91K 完全稀释市值 $ 565,49K$ 565,49K $ 565,49K 流通量 999,72M 999,72M 999,72M 总供应量 999 720 758,831046 999 720 758,831046 999 720 758,831046

BeB 的当前市值为 $ 565,49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2,91K。BEB1M 的流通量为 999,72M，总供应量是 999720758.831046，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 565,49K。