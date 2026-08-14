Beamable Network Token 今日价格

Beamable Network Token (BMB) 今日实时价格为 $ 0.00216579，过去 24 小时内变化了 1.44%。当前 BMB 兑 USD 的汇率为 $ 0.00216579 每 BMB。

Beamable Network Token 目前市值在 $ 434,566 排名第 #-，流通供应量为 200.65M BMB。过去 24 小时内，BMB 的交易价格在 $ 0.0021165（低点）和 $ 0.00230724（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.075889，而历史最低价为 $ 0.00141266。

短期表现方面，BMB 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -2.67%。过去一天，总交易量达到 $ 737.40。

Beamable Network Token（BMB）市场信息

市值 $ 434.57K$ 434.57K $ 434.57K 成交量（24H） $ 737.40$ 737.40 $ 737.40 完全稀释市值 $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M 流通量 200.65M 200.65M 200.65M 总供应量 999,998,476.2864233 999,998,476.2864233 999,998,476.2864233

Beamable Network Token 的当前市值为 $ 434.57K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 737.40。BMB 的流通量为 200.65M，总供应量是 999998476.2864233，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.17M。