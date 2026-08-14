BasedHype 今日价格

BasedHype (BASEDHYPE) 今日实时价格为 $ 0.00641117，过去 24 小时内变化了 29.11%。当前 BASEDHYPE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00641117 每 BASEDHYPE。

BasedHype 目前市值在 $ 64,113,887 排名第 #-，流通供应量为 10.00B BASEDHYPE。过去 24 小时内，BASEDHYPE 的交易价格在 $ 0.00474947（低点）和 $ 0.00703256（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01997093，而历史最低价为 $ 0.0034058。

短期表现方面，BASEDHYPE 在过去一小时内波动了 +2.33%，过去7 天内波动了 +59.62%。过去一天，总交易量达到 $ 2.30K。

BasedHype（BASEDHYPE）市场信息

市值 $ 64.11M$ 64.11M $ 64.11M 成交量（24H） $ 2.30K$ 2.30K $ 2.30K 完全稀释市值 $ 64.11M$ 64.11M $ 64.11M 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

BasedHype 的当前市值为 $ 64.11M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.30K。BASEDHYPE 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 64.11M。