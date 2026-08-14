Backstage 今日价格

Backstage (BKS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.46%。当前 BKS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BKS。

Backstage 目前市值在 $ 210,755 排名第 #-，流通供应量为 729.13M BKS。过去 24 小时内，BKS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01620095，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BKS 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -37.88%。过去一天，总交易量达到 $ 725.48。

Backstage（BKS）市场信息

市值 $ 210.76K$ 210.76K $ 210.76K 成交量（24H） $ 725.48$ 725.48 $ 725.48 完全稀释市值 $ 289.05K$ 289.05K $ 289.05K 流通量 729.13M 729.13M 729.13M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Backstage 的当前市值为 $ 210.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 725.48。BKS 的流通量为 729.13M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 289.05K。