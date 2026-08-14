ayFLOW 今日价格

ayFLOW (AYFLOW) 今日实时价格为 $ 0.03941629，过去 24 小时内变化了 3.30%。当前 AYFLOW 兑 USD 的汇率为 $ 0.03941629 每 AYFLOW。

ayFLOW 目前市值在 $ 823,921 排名第 #-，流通供应量为 20.90M AYFLOW。过去 24 小时内，AYFLOW 的交易价格在 $ 0.0393277（低点）和 $ 0.04089304（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.429407，而历史最低价为 $ 0.02914672。

短期表现方面，AYFLOW 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +14.20%。过去一天，总交易量达到 $ 7.44K。

ayFLOW（AYFLOW）市场信息

市值 $ 823.92K$ 823.92K $ 823.92K 成交量（24H） $ 7.44K$ 7.44K $ 7.44K 完全稀释市值 $ 823.92K$ 823.92K $ 823.92K 流通量 20.90M 20.90M 20.90M 总供应量 20,903,052.57718694 20,903,052.57718694 20,903,052.57718694

ayFLOW 的当前市值为 $ 823.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.44K。AYFLOW 的流通量为 20.90M，总供应量是 20903052.57718694，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 823.92K。