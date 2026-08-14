STOC 今日价格

STOC (STOC) 今日实时价格为 $ 0.5698，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 STOC 兑 USD 的汇率为 $ 0.5698 每 STOC。

STOC 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3937，流通供应量为 0.00 STOC。过去 24 小时内，STOC 的交易价格在 $ 0.5691（低点）和 $ 0.5704（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.4002353121120987，而历史最低价为 $ 0.02717163130036175。

短期表现方面，STOC 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -0.08%。过去一天，总交易量达到 $ 11.36K。

STOC（STOC）市场信息

排名 No.3937 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K 完全稀释市值 $ 2.85B$ 2.85B $ 2.85B 流通量 0.00 0.00 0.00 总供应量 4,999,899,952 4,999,899,952 4,999,899,952 所属公链 STOCHAIN

STOC 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.36K。STOC 的流通量为 0.00，总供应量是 4999899952，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.85B。