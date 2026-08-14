assface 今日价格

assface (ASSFACE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.82%。当前 ASSFACE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ASSFACE。

assface 目前市值在 $ 27,196 排名第 #-，流通供应量为 945.18M ASSFACE。过去 24 小时内，ASSFACE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00105703，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ASSFACE 在过去一小时内波动了 -1.39%，过去7 天内波动了 -12.25%。过去一天，总交易量达到 --。

assface（ASSFACE）市场信息

市值 $ 27.20K$ 27.20K $ 27.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.32K$ 27.32K $ 27.32K 流通量 945.18M 945.18M 945.18M 总供应量 999,781,266.418722 999,781,266.418722 999,781,266.418722

assface 的当前市值为 $ 27.20K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ASSFACE 的流通量为 945.18M，总供应量是 999781266.418722，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.32K。