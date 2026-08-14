Archway 今日价格

Archway (ARCH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.64%。当前 ARCH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ARCH。

Archway 目前市值在 $ 122,103 排名第 #-，流通供应量为 290.44M ARCH。过去 24 小时内，ARCH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.277883，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ARCH 在过去一小时内波动了 -1.59%，过去7 天内波动了 -5.34%。过去一天，总交易量达到 $ 297.34。

Archway（ARCH）市场信息

市值 $ 122.10K$ 122.10K $ 122.10K 成交量（24H） $ 297.34$ 297.34 $ 297.34 完全稀释市值 $ 420.40K$ 420.40K $ 420.40K 流通量 290.44M 290.44M 290.44M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Archway 的当前市值为 $ 122.10K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 297.34。ARCH 的流通量为 290.44M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 420.40K。