apxUSD 今日价格

apxUSD (APXUSD) 今日实时价格为 $ 0.951975，过去 24 小时内变化了 0.20%。当前 APXUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.951975 每 APXUSD。

apxUSD 目前市值在 $ 308,738,953 排名第 #-，流通供应量为 324.31M APXUSD。过去 24 小时内，APXUSD 的交易价格在 $ 0.944143（低点）和 $ 0.957081（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.012，而历史最低价为 $ 0.717601。

短期表现方面，APXUSD 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +2.45%。过去一天，总交易量达到 $ 2.96M。

apxUSD（APXUSD）市场信息

市值 $ 308.74M$ 308.74M $ 308.74M 成交量（24H） $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M 完全稀释市值 $ 308.74M$ 308.74M $ 308.74M 流通量 324.31M 324.31M 324.31M 总供应量 324,306,926.2540279 324,306,926.2540279 324,306,926.2540279

apxUSD 的当前市值为 $ 308.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.96M。APXUSD 的流通量为 324.31M，总供应量是 324306926.2540279，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 308.74M。