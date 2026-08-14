Anoncoin 今日价格

Anoncoin (ANONCOIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.30%。当前 ANONCOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANONCOIN。

Anoncoin 目前市值在 $ 473,630 排名第 #-，流通供应量为 974.49M ANONCOIN。过去 24 小时内，ANONCOIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00271507，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANONCOIN 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 -13.45%。过去一天，总交易量达到 $ 2.86K。

Anoncoin（ANONCOIN）市场信息

市值 $ 473.63K$ 473.63K $ 473.63K 成交量（24H） $ 2.86K$ 2.86K $ 2.86K 完全稀释市值 $ 473.63K$ 473.63K $ 473.63K 流通量 974.49M 974.49M 974.49M 总供应量 974,486,247.2466422 974,486,247.2466422 974,486,247.2466422

Anoncoin 的当前市值为 $ 473.63K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.86K。ANONCOIN 的流通量为 974.49M，总供应量是 974486247.2466422，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 473.63K。