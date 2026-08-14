Andy BSC 今日价格

Andy BSC (ANDY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 ANDY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANDY。

Andy BSC 目前市值在 $ 90,450 排名第 #-，流通供应量为 100.00T ANDY。过去 24 小时内，ANDY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANDY 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -0.25%。过去一天，总交易量达到 --。

Andy BSC（ANDY）市场信息

市值 $ 90.45K$ 90.45K $ 90.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 90.45K$ 90.45K $ 90.45K 流通量 100.00T 100.00T 100.00T 总供应量 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Andy BSC 的当前市值为 $ 90.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANDY 的流通量为 100.00T，总供应量是 100000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 90.45K。