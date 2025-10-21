OpenVPP 当前实时价格为 0.02854 USD。跟踪 OVPP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 OVPP 价格趋势。OpenVPP 当前实时价格为 0.02854 USD。跟踪 OVPP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 OVPP 价格趋势。

OpenVPP 图标

OpenVPP实时价格 (OVPP)

1 OVPP 兑换为 USD 的实时价格：

+1.74%1D
USD
OpenVPP (OVPP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:15:45 (UTC+8)

OpenVPP（OVPP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价
24H最高价

+1.85%

+1.74%

-24.64%

-24.64%

OpenVPP（OVPP）当前实时价格为 $ 0.02854。过去 24 小时内，OVPP 的交易价格在 $ 0.02637$ 0.03105 之间波动，市场活跃度显著。OVPP 的历史最高价为 $ 0.28680257838566486，历史最低价为 $ 0.000026830293467548

从短期表现来看，OVPP 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.85%，过去 24 小时内变动为 +1.74%，过去 7 天内累计变动为 -24.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OpenVPP（OVPP）市场信息

No.690

100.00%

ETH

OpenVPP 的当前市值为 $ 28.54M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 536.04K。OVPP 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.54M

OpenVPP（OVPP）价格历史 USD

跟踪 OpenVPP 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0004881+1.74%
30天$ -0.07877-73.41%
60天$ -0.00146-4.87%
90天$ -0.00146-4.87%
OpenVPP 今日价格变化

今天，OVPP 记录了 $ +0.0004881 (+1.74%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

OpenVPP 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.07877 (-73.41%)，显示了该代币在短期内的表现。

OpenVPP 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，OVPP 的变化为 $ -0.00146 (-4.87%)，从而更广泛地了解其表现。

OpenVPP 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00146 (-4.87%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 OpenVPP（OVPP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 OpenVPP 价格历史页面

什么是OpenVPP (OVPP)

OpenVPP 为价值 10 万亿美元的电力和公用事业行业提供数字支付网络。OpenVPP 旨在连接全球能源支付系统，为全球范围内的分布式能源资源 (DER) 提供受监管的、收入级计量、测量、验证和即时结算。

OpenVPP在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 OpenVPP 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 OVPP 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 OpenVPP 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 OpenVPP 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

OpenVPP 价格预测 (USD)

OpenVPP（OVPP）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 OpenVPP（OVPP）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 OpenVPP 的长期和短期价格预测。

现在就查看 OpenVPP 价格预测

OpenVPP（OVPP）代币经济

了解 OpenVPP（OVPP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 OVPP 代币的完整经济学

如何购买OpenVPP (OVPP)

正在寻找如何购买 OpenVPP？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买OpenVPP。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

OVPP 兑换为当地货币

1 OpenVPP（OVPP） to VND
751.0301
1 OpenVPP（OVPP） to AUD
A$0.0436662
1 OpenVPP（OVPP） to GBP
0.021405
1 OpenVPP（OVPP） to EUR
0.0245444
1 OpenVPP（OVPP） to USD
$0.02854
1 OpenVPP（OVPP） to MYR
RM0.1204388
1 OpenVPP（OVPP） to TRY
1.1989654
1 OpenVPP（OVPP） to JPY
¥4.36662
1 OpenVPP（OVPP） to ARS
ARS$42.2814392
1 OpenVPP（OVPP） to RUB
2.3034634
1 OpenVPP（OVPP） to INR
2.5066682
1 OpenVPP（OVPP） to IDR
Rp475.6664764
1 OpenVPP（OVPP） to PHP
1.6758688
1 OpenVPP（OVPP） to EGP
￡E.1.3559354
1 OpenVPP（OVPP） to BRL
R$0.1535452
1 OpenVPP（OVPP） to CAD
C$0.0396706
1 OpenVPP（OVPP） to BDT
3.491869
1 OpenVPP（OVPP） to NGN
41.6033288
1 OpenVPP（OVPP） to COP
$110.6198984
1 OpenVPP（OVPP） to ZAR
R.0.490888
1 OpenVPP（OVPP） to UAH
1.1983946
1 OpenVPP（OVPP） to TZS
T.Sh.70.4689702
1 OpenVPP（OVPP） to VES
Bs6.05048
1 OpenVPP（OVPP） to CLP
$26.91322
1 OpenVPP（OVPP） to PKR
Rs8.0733952
1 OpenVPP（OVPP） to KZT
15.3439602
1 OpenVPP（OVPP） to THB
฿0.9315456
1 OpenVPP（OVPP） to TWD
NT$0.8801736
1 OpenVPP（OVPP） to AED
د.إ0.1047418
1 OpenVPP（OVPP） to CHF
Fr0.0225466
1 OpenVPP（OVPP） to HKD
HK$0.2214704
1 OpenVPP（OVPP） to AMD
֏10.9014238
1 OpenVPP（OVPP） to MAD
.د.م0.2628534
1 OpenVPP（OVPP） to MXN
$0.525136
1 OpenVPP（OVPP） to SAR
ريال0.1067396
1 OpenVPP（OVPP） to ETB
Br4.362339
1 OpenVPP（OVPP） to KES
KSh3.6756666
1 OpenVPP（OVPP） to JOD
د.أ0.02023486
1 OpenVPP（OVPP） to PLN
0.1038856
1 OpenVPP（OVPP） to RON
лв0.1247198
1 OpenVPP（OVPP） to SEK
kr0.2679906
1 OpenVPP（OVPP） to BGN
лв0.0479472
1 OpenVPP（OVPP） to HUF
Ft9.573743
1 OpenVPP（OVPP） to CZK
0.596486
1 OpenVPP（OVPP） to KWD
د.ك0.00873324
1 OpenVPP（OVPP） to ILS
0.0936112
1 OpenVPP（OVPP） to BOB
Bs0.1966406
1 OpenVPP（OVPP） to AZN
0.048518
1 OpenVPP（OVPP） to TJS
SM0.2657074
1 OpenVPP（OVPP） to GEL
0.0773434
1 OpenVPP（OVPP） to AOA
Kz26.1115314
1 OpenVPP（OVPP） to BHD
.د.ب0.01073104
1 OpenVPP（OVPP） to BMD
$0.02854
1 OpenVPP（OVPP） to DKK
kr0.1832268
1 OpenVPP（OVPP） to HNL
L0.7486042
1 OpenVPP（OVPP） to MUR
1.2991408
1 OpenVPP（OVPP） to NAD
$0.4943128
1 OpenVPP（OVPP） to NOK
kr0.2854
1 OpenVPP（OVPP） to NZD
$0.0493742
1 OpenVPP（OVPP） to PAB
B/.0.02854
1 OpenVPP（OVPP） to PGK
K0.1215804
1 OpenVPP（OVPP） to QAR
ر.ق0.1038856
1 OpenVPP（OVPP） to RSD
дин.2.8771174
1 OpenVPP（OVPP） to UZS
soʻm343.8553426
1 OpenVPP（OVPP） to ALL
L2.3713886
1 OpenVPP（OVPP） to ANG
ƒ0.0510866
1 OpenVPP（OVPP） to AWG
ƒ0.0510866
1 OpenVPP（OVPP） to BBD
$0.05708
1 OpenVPP（OVPP） to BAM
KM0.0479472
1 OpenVPP（OVPP） to BIF
Fr83.93614
1 OpenVPP（OVPP） to BND
$0.0368166
1 OpenVPP（OVPP） to BSD
$0.02854
1 OpenVPP（OVPP） to JMD
$4.5698248
1 OpenVPP（OVPP） to KHR
114.6183524
1 OpenVPP（OVPP） to KMF
Fr12.10096
1 OpenVPP（OVPP） to LAK
620.4347702
1 OpenVPP（OVPP） to LKR
රු8.6536134
1 OpenVPP（OVPP） to MDL
L0.4877486
1 OpenVPP（OVPP） to MGA
Ar128.55843
1 OpenVPP（OVPP） to MOP
P0.2280346
1 OpenVPP（OVPP） to MVR
0.436662
1 OpenVPP（OVPP） to MWK
MK49.377054
1 OpenVPP（OVPP） to MZN
MT1.823706
1 OpenVPP（OVPP） to NPR
रु4.0010226
1 OpenVPP（OVPP） to PYG
200.97868
1 OpenVPP（OVPP） to RWF
Fr41.35446
1 OpenVPP（OVPP） to SBD
$0.2351696
1 OpenVPP（OVPP） to SCR
0.3955644
1 OpenVPP（OVPP） to SRD
$1.1338942
1 OpenVPP（OVPP） to SVC
$0.2491542
1 OpenVPP（OVPP） to SZL
L0.4943128
1 OpenVPP（OVPP） to TMT
m0.1001754
1 OpenVPP（OVPP） to TND
د.ت0.08373636
1 OpenVPP（OVPP） to TTD
$0.1932158
1 OpenVPP（OVPP） to UGX
Sh99.09088
1 OpenVPP（OVPP） to XAF
Fr16.09656
1 OpenVPP（OVPP） to XCD
$0.077058
1 OpenVPP（OVPP） to XOF
Fr16.09656
1 OpenVPP（OVPP） to XPF
Fr2.91108
1 OpenVPP（OVPP） to BWP
P0.406695
1 OpenVPP（OVPP） to BZD
$0.05708
1 OpenVPP（OVPP） to CVE
$2.7058774
1 OpenVPP（OVPP） to DJF
Fr5.05158
1 OpenVPP（OVPP） to DOP
$1.8257038
1 OpenVPP（OVPP） to DZD
د.ج3.7141956
1 OpenVPP（OVPP） to FJD
$0.0647858
1 OpenVPP（OVPP） to GNF
Fr248.1553
1 OpenVPP（OVPP） to GTQ
Q0.2180456
1 OpenVPP（OVPP） to GYD
$5.9617206
1 OpenVPP（OVPP） to ISK
kr3.48188

OpenVPP资源

要更深入地了解 OpenVPP，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方OpenVPP网站
区块查询

人们还问：关于OpenVPP的其他问题

OpenVPP（OVPP）今日价格是多少？
OVPP 实时价格为 0.02854 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 OVPP 兑 USD 的价格是多少？
当前 OVPP 兑 USD 的价格为 $ 0.02854。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
OpenVPP 的市值是多少？
OVPP 的市值为 $ 28.54M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
OVPP 的流通供应量是多少？
OVPP 的流通供应量为 1.00B USD
OVPP 的历史最高价（ATH）是多少？
OVPP 的历史最高价是 0.28680257838566486 USD
OVPP 的历史最低价（ATL）是多少？
OVPP 的历史最低价是 0.000026830293467548 USD
OVPP 的交易量是多少？
OVPP 的 24 小时实时交易量为 $ 536.04K USD
OVPP 今年会涨吗？
OVPP 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 OVPP 价格预测 获取更深入的分析。
OpenVPP（OVPP）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

