OpenVPP（OVPP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02637 $ 0.02637 $ 0.02637 24H最低价 $ 0.03105 $ 0.03105 $ 0.03105 24H最高价 24H最低价 $ 0.02637$ 0.02637 $ 0.02637 24H最高价 $ 0.03105$ 0.03105 $ 0.03105 历史最高 $ 0.28680257838566486$ 0.28680257838566486 $ 0.28680257838566486 最低价 $ 0.000026830293467548$ 0.000026830293467548 $ 0.000026830293467548 涨跌幅（1H） +1.85% 涨跌幅（1D） +1.74% 漲跌幅（7D） -24.64% 漲跌幅（7D） -24.64%

OpenVPP（OVPP）当前实时价格为 $ 0.02854。过去 24 小时内，OVPP 的交易价格在 $ 0.02637 至 $ 0.03105 之间波动，市场活跃度显著。OVPP 的历史最高价为 $ 0.28680257838566486，历史最低价为 $ 0.000026830293467548。

从短期表现来看，OVPP 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.85%，过去 24 小时内变动为 +1.74%，过去 7 天内累计变动为 -24.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OpenVPP（OVPP）市场信息

排名 No.690 市值 $ 28.54M$ 28.54M $ 28.54M 成交量（24H） $ 536.04K$ 536.04K $ 536.04K 完全稀释市值 $ 28.54M$ 28.54M $ 28.54M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所属公链 ETH

OpenVPP 的当前市值为 $ 28.54M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 536.04K。OVPP 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.54M。