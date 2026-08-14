Analog 今日价格

Analog (ANLOG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ANLOG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANLOG。

Analog 目前市值在 $ 105,268 排名第 #-，流通供应量为 1.86B ANLOG。过去 24 小时内，ANLOG 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0100305，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANLOG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -36.64%。过去一天，总交易量达到 --。

Analog（ANLOG）市场信息

市值 $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K 流通量 1.86B 1.86B 1.86B 总供应量 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0

Analog 的当前市值为 $ 105.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANLOG 的流通量为 1.86B，总供应量是 9057971000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 105.27K。