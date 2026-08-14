AlphaArc 今日价格

AlphaArc (ALPHA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ALPHA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ALPHA。

AlphaArc 目前市值在 $ 15,118.82 排名第 #-，流通供应量为 999.68M ALPHA。过去 24 小时内，ALPHA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.078655，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALPHA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

AlphaArc（ALPHA）市场信息

市值 $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K 流通量 999.68M 999.68M 999.68M 总供应量 999,680,001.37891 999,680,001.37891 999,680,001.37891

AlphaArc 的当前市值为 $ 15.12K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ALPHA 的流通量为 999.68M，总供应量是 999680001.37891，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.12K。