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Aldrin 价格 (RIN)

USD

Aldrin (RIN) 实时价格图表

$0.01509088
$0.01509088$0.01509088
-1.60%(1D)

今天 Aldrin (RIN) 的价格

今天 Aldrin (RIN) 的实时价格为 0.01509088 USD。目前其市值为 $ 186.55K USD。RIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aldrin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 573.01 USD
- Aldrin 当天价格变化为 -1.67%
- 其循环供应量为 12.36M USD

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Aldrin (RIN) 价格表现 USD

今天内，Aldrin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00025709335095065
在过去30天内，Aldrin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015484751
在过去60天内，Aldrin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0150405081
在过去90天内，Aldrin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.006431238100319436

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00025709335095065-1.67%
30天$ +0.0015484751+10.26%
60天$ +0.0150405081+99.67%
90天$ +0.006431238100319436+74.27%

Aldrin (RIN) 价格分析

Aldrin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01508163
$ 0.01508163$ 0.01508163

$ 0.01623476
$ 0.01623476$ 0.01623476

$ 7.69
$ 7.69$ 7.69

-0.64%

-1.67%

-2.31%

Aldrin (RIN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 186.55K
$ 186.55K$ 186.55K

$ 573.01
$ 573.01$ 573.01

12.36M
12.36M 12.36M

什么是Aldrin (RIN)

Aldrin’s mission is to simplify DeFi and create powerful tools for all traders to succeed. Live Solana DEX & launching CEX soon.

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Aldrin (RIN) 资源

官网

大家还在问：关于 Aldrin (RIN) 的其他问题

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RIN 兑换为当地货币

1 RIN 兑换 AUD
A$0.024145408
1 RIN 兑换 GBP
0.012072704
1 RIN 兑换 EUR
0.0144872448
1 RIN 兑换 USD
$0.01509088
1 RIN 兑换 MYR
RM0.0674562336
1 RIN 兑换 TRY
0.5328589728
1 RIN 兑换 JPY
¥2.3671554368
1 RIN 兑换 RUB
1.6821803936
1 RIN 兑换 INR
1.29404296
1 RIN 兑换 IDR
Rp243.4012562464
1 RIN 兑换 PHP
0.8743655872
1 RIN 兑换 EGP
￡E.0.766616704
1 RIN 兑换 BRL
R$0.093563456
1 RIN 兑换 CAD
C$0.0217308672
1 RIN 兑换 BDT
1.80336016
1 RIN 兑换 NGN
23.3243132192
1 RIN 兑换 UAH
0.6354769568
1 RIN 兑换 VES
Bs0.76963488
1 RIN 兑换 PKR
Rs4.205828256
1 RIN 兑换 KZT
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1 RIN 兑换 THB
฿0.5167117312
1 RIN 兑换 TWD
NT$0.4961881344
1 RIN 兑换 CHF
Fr0.013581792
1 RIN 兑换 HKD
HK$0.1172561376
1 RIN 兑换 MAD
.د.م0.1525687968