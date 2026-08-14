AiMalls 今日价格

AiMalls (AIT) 今日实时价格为 $ 0.088634，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AIT 兑 USD 的汇率为 $ 0.088634 每 AIT。

AiMalls 目前市值在 $ 72,905 排名第 #-，流通供应量为 515.16K AIT。过去 24 小时内，AIT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 18.41，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AIT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.36%。过去一天，总交易量达到 $ 11.63。

AiMalls（AIT）市场信息

市值 $ 72.91K$ 72.91K $ 72.91K 成交量（24H） $ 11.63$ 11.63 $ 11.63 完全稀释市值 $ 75.34K$ 75.34K $ 75.34K 流通量 515.16K 515.16K 515.16K 总供应量 822,540.68999979 822,540.68999979 822,540.68999979

AiMalls 的当前市值为 $ 72.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.63。AIT 的流通量为 515.16K，总供应量是 822540.68999979，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.34K。