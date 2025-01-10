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AGA 价格 (AGA)

USD

AGA (AGA) 实时价格图表

$0.03475771
$0.03475771$0.03475771
-19.50%(1D)

今天 AGA (AGA) 的价格

今天 AGA (AGA) 的实时价格为 0.03481083 USD。目前其市值为 $ 156.41K USD。AGA 兑换 USD 的价格为实时更新。
AGA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.03 USD
- AGA 当天价格变化为 -19.44%
- 其循环供应量为 4.50M USD

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AGA (AGA) 价格表现 USD

今天内，AGA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00840496867910844
在过去30天内，AGA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036631993
在过去60天内，AGA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0485971857
在过去90天内，AGA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00151510487003893

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00840496867910844-19.44%
30天$ -0.0036631993-10.52%
60天$ +0.0485971857+139.60%
90天$ +0.00151510487003893+4.55%

AGA (AGA) 价格分析

AGA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01632375
$ 0.01632375$ 0.01632375

$ 0.043967
$ 0.043967$ 0.043967

$ 8.4
$ 8.4$ 8.4

+0.30%

-19.44%

+92.89%

AGA (AGA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 156.41K
$ 156.41K$ 156.41K

$ 4.03
$ 4.03$ 4.03

4.50M
4.50M 4.50M

什么是AGA (AGA)

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AGA (AGA) 资源

白皮书
官网

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AGA 兑换为当地货币

1 AGA 兑换 AUD
A$0.0560454363
1 AGA 兑换 GBP
0.0281967723
1 AGA 兑换 EUR
0.0337665051
1 AGA 兑换 USD
$0.03481083
1 AGA 兑换 MYR
RM0.1563006267
1 AGA 兑换 TRY
1.2333477069
1 AGA 兑换 JPY
¥5.4973262736
1 AGA 兑换 RUB
3.5301662703
1 AGA 兑换 INR
2.9912946219
1 AGA 兑换 IDR
Rp561.4649213949
1 AGA 兑换 PHP
2.0333005803
1 AGA 兑换 EGP
￡E.1.7600355648
1 AGA 兑换 BRL
R$0.2102574132
1 AGA 兑换 CAD
C$0.0501275952
1 AGA 兑换 BDT
4.2462250434
1 AGA 兑换 NGN
53.8864686234
1 AGA 兑换 UAH
1.4756310837
1 AGA 兑换 VES
Bs1.84497399
1 AGA 兑换 PKR
Rs9.7073480538
1 AGA 兑换 KZT
18.3021419808
1 AGA 兑换 THB
฿1.2034103931
1 AGA 兑换 TWD
NT$1.1473649568
1 AGA 兑换 CHF
Fr0.0316778553
1 AGA 兑换 HKD
HK$0.2708282574
1 AGA 兑换 MAD
.د.م0.3501969498