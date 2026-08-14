Across Protocol 今日价格

Across Protocol (ACX) 今日实时价格为 $ 0.04121876，过去 24 小时内变化了 1.82%。当前 ACX 兑 USD 的汇率为 $ 0.04121876 每 ACX。

Across Protocol 目前市值在 $ 29,045,111 排名第 #-，流通供应量为 704.66M ACX。过去 24 小时内，ACX 的交易价格在 $ 0.03980592（低点）和 $ 0.04231149（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.69，而历史最低价为 $ 0.03124001。

短期表现方面，ACX 在过去一小时内波动了 -0.16%，过去7 天内波动了 +4.73%。过去一天，总交易量达到 $ 1.34M。

Across Protocol（ACX）市场信息

市值 $ 29.05M$ 29.05M $ 29.05M 成交量（24H） $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M 完全稀释市值 $ 41.22M$ 41.22M $ 41.22M 流通量 704.66M 704.66M 704.66M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Across Protocol 的当前市值为 $ 29.05M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.34M。ACX 的流通量为 704.66M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.22M。