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ABDS Token 价格 (ABDS)

USD

ABDS Token (ABDS) 实时价格图表

$0.0012247
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-13.80%(1D)

今天 ABDS Token (ABDS) 的价格

今天 ABDS Token (ABDS) 的实时价格为 0.00122571 USD。目前其市值为 $ 18.38K USD。ABDS 兑换 USD 的价格为实时更新。
ABDS Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- ABDS Token 当天价格变化为 -13.88%
- 其循环供应量为 15.01M USD

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ABDS Token (ABDS) 价格表现 USD

今天内，ABDS Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000197587408099379
在过去30天内，ABDS Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011944388
在过去60天内，ABDS Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012091790
在过去90天内，ABDS Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.091060830323429

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000197587408099379-13.88%
30天$ -0.0011944388-97.44%
60天$ -0.0012091790-98.65%
90天$ -0.091060830323429-98.67%

ABDS Token (ABDS) 价格分析

ABDS Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00121618
$ 0.00121618$ 0.00121618

$ 0.00164469
$ 0.00164469$ 0.00164469

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

+0.34%

-13.88%

-68.72%

ABDS Token (ABDS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 18.38K
$ 18.38K$ 18.38K

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15.01M
15.01M 15.01M

什么是ABDS Token (ABDS)

Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.

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ABDS Token (ABDS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ABDS Token (ABDS) 的其他问题

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ABDS 兑换为当地货币

1 ABDS 兑换 VND
31.42843011
1 ABDS 兑换 AUD
A$0.0019488789
1 ABDS 兑换 GBP
0.0009315396
1 ABDS 兑换 EUR
0.0010786248
1 ABDS 兑换 USD
$0.00122571
1 ABDS 兑换 MYR
RM0.0054176382
1 ABDS 兑换 TRY
0.0466505226
1 ABDS 兑换 JPY
¥0.1759016421
1 ABDS 兑换 RUB
0.1019545578
1 ABDS 兑换 INR
0.1053620316
1 ABDS 兑换 IDR
Rp20.4284918286
1 ABDS 兑换 KRW
1.7410597695
1 ABDS 兑换 PHP
0.0700860978
1 ABDS 兑换 EGP
￡E.0.0628544088
1 ABDS 兑换 BRL
R$0.0071826606
1 ABDS 兑换 CAD
C$0.0016914798
1 ABDS 兑换 BDT
0.1486173375
1 ABDS 兑换 NGN
1.9486582722
1 ABDS 兑换 UAH
0.0506340801
1 ABDS 兑换 VES
Bs0.08702541
1 ABDS 兑换 PKR
Rs0.3429414009
1 ABDS 兑换 KZT
0.6321231612
1 ABDS 兑换 THB
฿0.0410245137
1 ABDS 兑换 TWD
NT$0.0396762327
1 ABDS 兑换 AED
د.إ0.0044983557
1 ABDS 兑换 CHF
Fr0.0009928251
1 ABDS 兑换 HKD
HK$0.0094992525
1 ABDS 兑换 MAD
.د.م0.0113745888
1 ABDS 兑换 MXN
$0.024881913