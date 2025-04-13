ABDS Token 价格 (ABDS)
今天 ABDS Token (ABDS) 的实时价格为 0.00122571 USD。目前其市值为 $ 18.38K USD。ABDS 兑换 USD 的价格为实时更新。
ABDS Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- ABDS Token 当天价格变化为 -13.88%
- 其循环供应量为 15.01M USD
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今天内，ABDS Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000197587408099379。
在过去30天内，ABDS Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011944388。
在过去60天内，ABDS Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012091790。
在过去90天内，ABDS Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.091060830323429。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000197587408099379
|-13.88%
|30天
|$ -0.0011944388
|-97.44%
|60天
|$ -0.0012091790
|-98.65%
|90天
|$ -0.091060830323429
|-98.67%
ABDS Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.34%
-13.88%
-68.72%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.
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|1 ABDS 兑换 VND
₫31.42843011
|1 ABDS 兑换 AUD
A$0.0019488789
|1 ABDS 兑换 GBP
￡0.0009315396
|1 ABDS 兑换 EUR
€0.0010786248
|1 ABDS 兑换 USD
$0.00122571
|1 ABDS 兑换 MYR
RM0.0054176382
|1 ABDS 兑换 TRY
₺0.0466505226
|1 ABDS 兑换 JPY
¥0.1759016421
|1 ABDS 兑换 RUB
₽0.1019545578
|1 ABDS 兑换 INR
₹0.1053620316
|1 ABDS 兑换 IDR
Rp20.4284918286
|1 ABDS 兑换 KRW
₩1.7410597695
|1 ABDS 兑换 PHP
₱0.0700860978
|1 ABDS 兑换 EGP
￡E.0.0628544088
|1 ABDS 兑换 BRL
R$0.0071826606
|1 ABDS 兑换 CAD
C$0.0016914798
|1 ABDS 兑换 BDT
৳0.1486173375
|1 ABDS 兑换 NGN
₦1.9486582722
|1 ABDS 兑换 UAH
₴0.0506340801
|1 ABDS 兑换 VES
Bs0.08702541
|1 ABDS 兑换 PKR
Rs0.3429414009
|1 ABDS 兑换 KZT
₸0.6321231612
|1 ABDS 兑换 THB
฿0.0410245137
|1 ABDS 兑换 TWD
NT$0.0396762327
|1 ABDS 兑换 AED
د.إ0.0044983557
|1 ABDS 兑换 CHF
Fr0.0009928251
|1 ABDS 兑换 HKD
HK$0.0094992525
|1 ABDS 兑换 MAD
.د.م0.0113745888
|1 ABDS 兑换 MXN
$0.024881913