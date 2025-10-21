YALA（YALA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.08929 $ 0.08929 $ 0.08929 24H最低价 $ 0.125 $ 0.125 $ 0.125 24H最高价 24H最低价 $ 0.08929$ 0.08929 $ 0.08929 24H最高价 $ 0.125$ 0.125 $ 0.125 历史最高 $ 0.45623373838083625$ 0.45623373838083625 $ 0.45623373838083625 最低价 $ 0.060140710054708627$ 0.060140710054708627 $ 0.060140710054708627 涨跌幅（1H） +4.39% 涨跌幅（1D） +22.83% 漲跌幅（7D） +43.63% 漲跌幅（7D） +43.63%

YALA（YALA）当前实时价格为 $ 0.12104。过去 24 小时内，YALA 的交易价格在 $ 0.08929 至 $ 0.125 之间波动，市场活跃度显著。YALA 的历史最高价为 $ 0.45623373838083625，历史最低价为 $ 0.060140710054708627。

从短期表现来看，YALA 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.39%，过去 24 小时内变动为 +22.83%，过去 7 天内累计变动为 +43.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

YALA（YALA）市场信息

排名 No.809 市值 $ 29.82M$ 29.82M $ 29.82M 成交量（24H） $ 186.46K$ 186.46K $ 186.46K 完全稀释市值 $ 121.04M$ 121.04M $ 121.04M 流通量 246.36M 246.36M 246.36M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 24.63% 所属公链 BSC

YALA 的当前市值为 $ 29.82M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 186.46K。YALA 的流通量为 246.36M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 121.04M。