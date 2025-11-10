Yala 是一个基于比特币的资产协议，旨在通过使用 $YU（一种与美元挂钩的比特币抵押稳定币）来增强比特币在多个生态系统中的流动性。通过允许用户存入 BTC 并在原生平台上铸造 $YU，Yala 促进了比特币融入更广泛的去中心化金融 (DeFi) 领域，在确保资本效率的同时，带来各种收益创造机会。