AITECH Cloud Network 今日价格

AITECH Cloud Network (ACN) 今日实时价格为 $ 0.00497，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 ACN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00497 每 ACN。

AITECH Cloud Network 目前市值在 $ 8.87M 排名第 #891，流通供应量为 1.78B ACN。过去 24 小时内，ACN 的交易价格在 $ 0.004914（低点）和 $ 0.005015（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.49763528365825555，而历史最低价为 $ 0.00502796088740184。

短期表现方面，ACN 在过去一小时内波动了 +0.32%，过去7 天内波动了 -5.88%。过去一天，总交易量达到 $ 232.37K。

AITECH Cloud Network（ACN）市场信息

排名 No.891 市值 $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M 成交量（24H） $ 232.37K$ 232.37K $ 232.37K 完全稀释市值 $ 9.94M$ 9.94M $ 9.94M 流通量 1.78B 1.78B 1.78B 最大供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 总供应量 1,986,052,500 1,986,052,500 1,986,052,500 流通率 89.20% 所属公链 ETH

AITECH Cloud Network 的当前市值为 $ 8.87M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 232.37K。ACN 的流通量为 1.78B，总供应量是 1986052500，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.94M。