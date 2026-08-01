AITECH Cloud Network (ACN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 00:37:06 (UTC+8)
AITECH Cloud Network 今日价格
AITECH Cloud Network (ACN) 今日实时价格为 $ 0.00497，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 ACN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00497 每 ACN。
AITECH Cloud Network 目前市值在 $ 8.87M 排名第 #891，流通供应量为 1.78B ACN。过去 24 小时内，ACN 的交易价格在 $ 0.004914（低点）和 $ 0.005015（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.49763528365825555，而历史最低价为 $ 0.00502796088740184。
短期表现方面，ACN 在过去一小时内波动了 +0.32%，过去7 天内波动了 -5.88%。过去一天，总交易量达到 $ 232.37K。
AITECH Cloud Network（ACN）市场信息
$ 232.37K
$ 232.37K$ 232.37K
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
1,986,052,500
1,986,052,500 1,986,052,500
AITECH Cloud Network 的当前市值为 $ 8.87M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 232.37K。ACN 的流通量为 1.78B，总供应量是 1986052500，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.94M。
AITECH Cloud Network 价格历史 USD
24 小时价格变化区间：
$ 0.004914
$ 0.004914$ 0.004914
24H最低价
$ 0.005015
$ 0.005015$ 0.005015
24H最高价
$ 0.004914
$ 0.004914$ 0.004914
$ 0.005015
$ 0.005015$ 0.005015
$ 0.49763528365825555
$ 0.49763528365825555$ 0.49763528365825555
$ 0.00502796088740184
$ 0.00502796088740184$ 0.00502796088740184
AITECH Cloud Network（ACN）价格历史 USD
跟踪 AITECH Cloud Network 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00000397
|+0.08%
|30天
|$ -0.000963
|-16.24%
|60天
|$ -0.002047
|-29.18%
|90天
|$ -0.005397
|-52.06%
AITECH Cloud Network 今日价格变化
今天，ACN 记录了 $ +0.00000397 (+0.08%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
AITECH Cloud Network 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000963 (-16.24%)，显示了该代币在短期内的表现。
AITECH Cloud Network 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，ACN 的变化为 $ -0.002047 (-29.18%)，从而更广泛地了解其表现。
AITECH Cloud Network 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.005397 (-52.06%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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立即查看 AITECH Cloud Network 价格历史页面
AITECH Cloud Network 的价格预测
AITECH Cloud Network（ACN）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ACN 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%。AITECH Cloud Network (ACN) 2040 年价格预测（ 14 年后）
在 2040 年，AITECH Cloud Network 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 AITECH Cloud Network 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 AITECH Cloud Network 价格预测
，访问我们的价格预测页面，查看 ACN 2026–2027 年价格的预测。
如何在Malaysia购买和投资 AITECH Cloud Network
准备好开始使用 AITECH Cloud Network 了吗？在 MEXC 购买 ACN 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 AITECH Cloud Network 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 AITECH Cloud Network (ACN) 购买之旅。
步骤一
注册账户并完成 KYC
在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤三
进入现货交易
在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四
选择代币
MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五
完成购买
输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，AITECH Cloud Network 将立即存入您的钱包。
AITECH Cloud Network 能做什么？
拥有 AITECH Cloud Network 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。
现货交易
用超低手续费交易 2,800 多种 代币。
合约交易
高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。
在 MEXC 上以极低的费用进行交易
在 MEXC 上购买 AITECH Cloud Network (ACN) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。
什么是AITECH Cloud Network (ACN)
AITECH 云网络（ACN）是一个企业级 AI 基础设施生态系统，旨在支持新一代 AI 构建者。ACN 由 Solidus Ai Tech 演进而来，整合了算力、智能体编排以及一体化经济层，在安全的 Web3 环境中实现可扩展的真实世界 AI 执行。
AITECH Cloud Network资源
要更深入地了解 AITECH Cloud Network，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
人们还问：关于AITECH Cloud Network的其他问题
如果 AITECH Cloud Network 的年增长率为 5%，其估值到 2027 年将达到约 --，到 2030 年将达到 --，到 2035 年将达到 --，到 2040 年将达到 --。这些数据展示了稳定的复合增长情景，但未来实际价格仍取决于市场采用情况、监管进展和宏观经济环境。您可在下方查看完整预测表，了解 AITECH Cloud Network 潜在价格及预期投资回报率的逐年分析。
AITECH Cloud Network 今日价格为 $ 0.00497。查看我们的价格历史记录部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的历史记录。
AITECH Cloud Network 仍然是一种交易活跃的加密货币，市场参与度和生态系统持续发展。然而，像投资 ACN 这样的加密货币投资本质上具有波动性，应与您的个人风险承受能力相符。在做出财务决策和投资之前，请务必进行独立研究 (DYOR) 并考虑市场状况。
过去 24 小时内，MEXC 上 AITECH Cloud Network 的交易量为 --。
ACN 的实时价格根据包括 MEXC 在内的主要交易所的全球交易活动实时更新。市场价格会因流动性、交易量和整体市场情绪的变化而持续波动。要查看您首选货币的最新 AITECH Cloud Network 价格，请访问 ACN 价格页面了解更多信息。
ACN 的价格受多种关键因素影响，包括整体市场情绪、交易量、技术发展和用户采用趋势。更广泛的宏观经济条件，例如利率变化、流动性周期和监管信号，也在价格变动中发挥着重要作用。
要了解实时市场变化和项目动态，请访问 MEXC 新闻，获取最新分析和加密货币见解。
以下是 MEXC 上当前按 24 小时交易量排名的热门代币。价格和表现将根据实时市场数据持续更新。
BTC
63,431.5
+0.01%
ETH
1,880.18
0.00%
GOLD(XAUT)
4,343.15
-0.15%
SOL
75.69
+0.05%
XMR
400.98
+0.37%
MEXC 支持止损和止盈单，以帮助自动管理风险。
1. 前往“现货”或“合约”交易区，选择 ACN/USDT 交易对。
2. 从订单类型菜单中选择“止损限价”或“触发订单”。
3. 设置触发价（激活订单的价位）和执行价（订单成交的价格）。
4. 确认订单详情并提交。
如果 AITECH Cloud Network 的价格走势与您的持仓方向相反，您的止损单将触发；而止盈单会在达到您的目标盈利水平时自动执行。
如需详细示例和教程，请访问 MEXC 现货交易指南。
AITECH Cloud Network 的价格今年可能会上涨，具体取决于市场状况和项目进展。查看 AITECH Cloud Network (ACN) 的价格预测，了解更深入的分析。
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AITECH Cloud Network（ACN）重要行业更新
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
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加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
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过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
ACNUSDT（合约交易）
使用杠杆做多或做空 ACN。在 MEXC 上探索 ACNUSDT 合约交易，把握市场波动机会。
$0.004965
$0.004965$0.004965
+0.20%
46.98M (USDT)
免责声明
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。
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