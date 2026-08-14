Warden实时价格 (WARD)
Warden (WARD) 今日实时价格为 $ 0.002891，过去 24 小时内变化了 4.43%。当前 WARD 兑 USD 的汇率为 $ 0.002891 每 WARD。
Warden 目前市值在 $ 723.68K 排名第 #1567，流通供应量为 250.32M WARD。过去 24 小时内，WARD 的交易价格在 $ 0.002853（低点）和 $ 0.003212（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.16076415147669715，而历史最低价为 $ 0.00221392530609014。
短期表现方面，WARD 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 -22.95%。过去一天，总交易量达到 $ 96.35K。
No.1567
WARDEN
Warden 的当前市值为 $ 723.68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 96.35K。WARD 的流通量为 250.32M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.89M。
-0.18%
-4.43%
-22.95%
-22.95%
跟踪 Warden 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00013392
|-4.43%
|30天
|$ -0.000823
|-22.16%
|60天
|$ -0.005552
|-65.76%
|90天
|$ -0.019751
|-87.24%
今天，WARD 记录了 $ -0.00013392 (-4.43%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000823 (-22.16%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，WARD 的变化为 $ -0.005552 (-65.76%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.019751 (-87.24%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Warden 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 WARD 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 75% | 看跌 25%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|> 80
|超买区
|短线涨速过快，注意回落风险。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|S1 ≤ 现价 < 中枢
|位于 S1‑中枢间
|刚离开中枢，偏中下位置。
|BOLL (20,2)
|下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨
|下轨与中轨间
|偏弱，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
|EMA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
【市场结构】 WARD_USDT在4h周期录得0.005135价位，位于枢纽中轴0.00517下方0.7%区间。价格运行在MA与EMA全线买入信号一致性结构中，技术面呈现统一多头排列状态。当前处于中枢体系近端位置，距离上方阻力层级相对较近。 【动能状态】 MACD维持金叉状态，快慢均线指标呈现7买0卖的集中多头配置。RSI录得中性读数，动能分布未出现过热迹象。短周期与中长周期指标保持同向排列，波动率处于相对收敛区间。 【关键价位】 上方阻力位R1位于0.00526（距现价2.4%），R2设于0.00537（距现价4.6%）构成远端目标区域。下方支撑S1录得0.00506（距现价1.4%），S2位于0.00497（距现价3.2%）形成近端防守价位。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Warden 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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