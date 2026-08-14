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Warden 当前实时价格为 0.002891 USD。WARD 市值为 723,675.12 USD。追踪Malaysia的 WARD 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Warden 当前实时价格为 0.002891 USD。WARD 市值为 723,675.12 USD。追踪Malaysia的 WARD 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Warden实时价格 (WARD)

1 WARD 兑换为 USD 的实时价格：

$0.002889
$0.002889$0.002889
-4.43%1D
USD
Warden (WARD) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 07:49:07 (UTC+8)

Warden 今日价格

Warden (WARD) 今日实时价格为 $ 0.002891，过去 24 小时内变化了 4.43%。当前 WARD 兑 USD 的汇率为 $ 0.002891 每 WARD。

Warden 目前市值在 $ 723.68K 排名第 #1567，流通供应量为 250.32M WARD。过去 24 小时内，WARD 的交易价格在 $ 0.002853（低点）和 $ 0.003212（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.16076415147669715，而历史最低价为 $ 0.00221392530609014

短期表现方面，WARD 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 -22.95%。过去一天，总交易量达到 $ 96.35K

Warden（WARD）市场信息

No.1567

$ 723.68K
$ 723.68K$ 723.68K

$ 96.35K
$ 96.35K$ 96.35K

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

250.32M
250.32M 250.32M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

WARDEN

Warden 的当前市值为 $ 723.68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 96.35K。WARD 的流通量为 250.32M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.89M

Warden 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.002853
$ 0.002853$ 0.002853
24H最低价
$ 0.003212
$ 0.003212$ 0.003212
24H最高价

$ 0.002853
$ 0.002853$ 0.002853

$ 0.003212
$ 0.003212$ 0.003212

$ 0.16076415147669715
$ 0.16076415147669715$ 0.16076415147669715

$ 0.00221392530609014
$ 0.00221392530609014$ 0.00221392530609014

-0.18%

-4.43%

-22.95%

-22.95%

Warden（WARD）价格历史 USD

跟踪 Warden 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00013392-4.43%
30天$ -0.000823-22.16%
60天$ -0.005552-65.76%
90天$ -0.019751-87.24%
Warden 今日价格变化

今天，WARD 记录了 $ -0.00013392 (-4.43%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Warden 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000823 (-22.16%)，显示了该代币在短期内的表现。

Warden 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，WARD 的变化为 $ -0.005552 (-65.76%)，从而更广泛地了解其表现。

Warden 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.019751 (-87.24%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Warden（WARD）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Warden 价格历史页面

Warden 分析

本分析利用人工智能模型评估 Warden 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Warden 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 WARD 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 75% | 看跌 25%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

【市场结构】 WARD_USDT在4h周期录得0.005135价位，位于枢纽中轴0.00517下方0.7%区间。价格运行在MA与EMA全线买入信号一致性结构中，技术面呈现统一多头排列状态。当前处于中枢体系近端位置，距离上方阻力层级相对较近。 【动能状态】 MACD维持金叉状态，快慢均线指标呈现7买0卖的集中多头配置。RSI录得中性读数，动能分布未出现过热迹象。短周期与中长周期指标保持同向排列，波动率处于相对收敛区间。 【关键价位】 上方阻力位R1位于0.00526（距现价2.4%），R2设于0.00537（距现价4.6%）构成远端目标区域。下方支撑S1录得0.00506（距现价1.4%），S2位于0.00497（距现价3.2%）形成近端防守价位。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Warden 的价格预测

Warden（WARD）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，WARD 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Warden (WARD) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Warden 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Warden 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Warden 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 WARD 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Warden

准备好开始使用 Warden 了吗？在 MEXC 购买 WARD 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Warden 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Warden (WARD) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Warden 将立即存入您的钱包。
Warden (WARD) 购买教程

Warden 能做什么？

拥有 Warden 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

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    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

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    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

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    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Warden (WARD) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Warden (WARD)

Warden 正在构建智能互联网的堆栈：一个全球智能体网络，人工智能智能体在其中生活、赚钱和协作，以及下一代智能体钱包。

Warden资源

要更深入地了解 Warden，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Warden网站
区块查询

类别 :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

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探索有关 Warden 的更多信息

WARDUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 WARD。在 MEXC 上探索 WARDUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Warden (WARD) 市场

探索现货和合约市场，查看 Warden 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
WARD/USDT
$0.00289
$0.00289$0.00289
-4.17%
32.08M (USDT)

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$0.28165$0.28165

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TOFU Story

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$0.0002860$0.0002860

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ZKcandy

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$1.9419
$1.9419$1.9419

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ShotsAI

SHOT

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Epic Chain

EPIC

$0.3672
$0.3672$0.3672

+10.80%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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