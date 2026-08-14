Warden 今日价格

Warden (WARD) 今日实时价格为 $ 0.002891，过去 24 小时内变化了 4.43%。当前 WARD 兑 USD 的汇率为 $ 0.002891 每 WARD。

Warden 目前市值在 $ 723.68K 排名第 #1567，流通供应量为 250.32M WARD。过去 24 小时内，WARD 的交易价格在 $ 0.002853（低点）和 $ 0.003212（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.16076415147669715，而历史最低价为 $ 0.00221392530609014。

短期表现方面，WARD 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 -22.95%。过去一天，总交易量达到 $ 96.35K。

Warden（WARD）市场信息

排名 No.1567 市值 $ 723.68K$ 723.68K $ 723.68K 成交量（24H） $ 96.35K$ 96.35K $ 96.35K 完全稀释市值 $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M 流通量 250.32M 250.32M 250.32M 最大供应量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 WARDEN

Warden 的当前市值为 $ 723.68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 96.35K。WARD 的流通量为 250.32M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.89M。