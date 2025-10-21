Treehouse（TREE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.1855 24H最高价 $ 0.1957 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） +1.20% 涨跌幅（1D） +1.68% 漲跌幅（7D） +17.70%

Treehouse（TREE）当前实时价格为 $ 0.1928。过去 24 小时内，TREE 的交易价格在 $ 0.1855 至 $ 0.1957 之间波动，市场活跃度显著。TREE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TREE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.20%，过去 24 小时内变动为 +1.68%，过去 7 天内累计变动为 +17.70%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Treehouse（TREE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 99.75K$ 99.75K $ 99.75K 完全稀释市值 $ 192.80M$ 192.80M $ 192.80M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

Treehouse 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 99.75K。TREE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 192.80M。