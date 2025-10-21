River（RIVER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 6.8991 24H最高价 $ 7.6317 历史最高 $ 10.246419991222751 最低价 $ 1.137662800262792 涨跌幅（1H） +0.31% 涨跌幅（1D） +3.11% 漲跌幅（7D） +80.17%

River（RIVER）当前实时价格为 $ 7.3557。过去 24 小时内，RIVER 的交易价格在 $ 6.8991 至 $ 7.6317 之间波动，市场活跃度显著。RIVER 的历史最高价为 $ 10.246419991222751，历史最低价为 $ 1.137662800262792。

从短期表现来看，RIVER 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.31%，过去 24 小时内变动为 +3.11%，过去 7 天内累计变动为 +80.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

River（RIVER）市场信息

排名 No.267 市值 $ 144.17M 成交量（24H） $ 557.59K 完全稀释市值 $ 735.57M 流通量 19.60M 最大供应量 100,000,000 总供应量 100,000,000 流通率 19.60% 所属公链 ETH

River 的当前市值为 $ 144.17M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 557.59K。RIVER 的流通量为 19.60M，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 735.57M。