Unitas 今日价格

Unitas (UP) 今日实时价格为 $ 0.3987，过去 24 小时内变化了 0.69%。当前 UP 兑 USD 的汇率为 $ 0.3987 每 UP。

Unitas 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- UP。过去 24 小时内，UP 的交易价格在 $ 0.38546（低点）和 $ 0.45654（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，UP 在过去一小时内波动了 -1.13%，过去7 天内波动了 +19.87%。过去一天，总交易量达到 $ 62.73K。

Unitas（UP）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 62.73K$ 62.73K $ 62.73K 完全稀释市值 $ 398.70M$ 398.70M $ 398.70M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Unitas 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.73K。UP 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 398.70M。