Treehouse Protocol 引入了创新的固定收益基础工具，首先推出的是 Treehouse 的首个 tAsset——tETH，一种流动质押代币，使使用者能参与链上以太坊利率的融合，同时保有参与 DeFi 活动的弹性。 Treehouse Protocol 同时也首创了「去中心化报价利率」（Decentralized Offered Rates, DOR）共识机制，用以建立去中心化基准利率，从而将各类固定收益产品导入数位资产领域。