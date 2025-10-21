StarHeroes 当前实时价格为 0.004917 USD。跟踪 STARHEROES 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 STARHEROES 价格趋势。StarHeroes 当前实时价格为 0.004917 USD。跟踪 STARHEROES 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 STARHEROES 价格趋势。

StarHeroes

StarHeroes实时价格 (STARHEROES)

1 STARHEROES 兑换为 USD 的实时价格：

$0.004926
$0.004926$0.004926
-1.93%1D
USD
StarHeroes (STARHEROES) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:22:15 (UTC+8)

StarHeroes（STARHEROES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.004853
$ 0.004853$ 0.004853
24H最低价
$ 0.005045
$ 0.005045$ 0.005045
24H最高价

$ 0.004853
$ 0.004853$ 0.004853

$ 0.005045
$ 0.005045$ 0.005045

$ 1.3053024632863512
$ 1.3053024632863512$ 1.3053024632863512

$ 0.00283335761097623
$ 0.00283335761097623$ 0.00283335761097623

-0.99%

-1.93%

-6.67%

-6.67%

StarHeroes（STARHEROES）当前实时价格为 $ 0.004917。过去 24 小时内，STARHEROES 的交易价格在 $ 0.004853$ 0.005045 之间波动，市场活跃度显著。STARHEROES 的历史最高价为 $ 1.3053024632863512，历史最低价为 $ 0.00283335761097623

从短期表现来看，STARHEROES 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.99%，过去 24 小时内变动为 -1.93%，过去 7 天内累计变动为 -6.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

StarHeroes（STARHEROES）市场信息

No.2144

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 80.15K
$ 80.15K$ 80.15K

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

220.47M
220.47M 220.47M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

567,894,104.1472484
567,894,104.1472484 567,894,104.1472484

31.49%

ARB

StarHeroes 的当前市值为 $ 1.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 80.15K。STARHEROES 的流通量为 220.47M，总供应量是 567894104.1472484，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.44M

StarHeroes（STARHEROES）价格历史 USD

跟踪 StarHeroes 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00009694-1.93%
30天$ -0.000904-15.53%
60天$ +0.001206+32.49%
90天$ -0.001572-24.23%
StarHeroes 今日价格变化

今天，STARHEROES 记录了 $ -0.00009694 (-1.93%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

StarHeroes 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000904 (-15.53%)，显示了该代币在短期内的表现。

StarHeroes 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，STARHEROES 的变化为 $ +0.001206 (+32.49%)，从而更广泛地了解其表现。

StarHeroes 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.001572 (-24.23%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 StarHeroes（STARHEROES）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 StarHeroes 价格历史页面

什么是StarHeroes (STARHEROES)

《StarHeroes》由 STAR Studio 推出，旨在打造超越传统太空射击游戏的开创性 Web3 游戏体验。 凭借着 GameSwift 的支持、微软的资助及 Cyberpunk2077、The Witcher 和 Ubisoft 等顶级产业领导者的支持，《StarHeroes》成为了有史以来第一款专为电竞设计的多人太空射击游戏。

StarHeroes在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 StarHeroes 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 STARHEROES 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 StarHeroes 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 StarHeroes 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

StarHeroes 价格预测 (USD)

StarHeroes（STARHEROES）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 StarHeroes（STARHEROES）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 StarHeroes 的长期和短期价格预测。

现在就查看 StarHeroes 价格预测

StarHeroes（STARHEROES）代币经济

了解 StarHeroes（STARHEROES）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 STARHEROES 代币的完整经济学

如何购买StarHeroes (STARHEROES)

正在寻找如何购买 StarHeroes？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买StarHeroes。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

STARHEROES 兑换为当地货币

1 StarHeroes（STARHEROES） to VND
129.390855
1 StarHeroes（STARHEROES） to AUD
A$0.00752301
1 StarHeroes（STARHEROES） to GBP
0.00368775
1 StarHeroes（STARHEROES） to EUR
0.00422862
1 StarHeroes（STARHEROES） to USD
$0.004917
1 StarHeroes（STARHEROES） to MYR
RM0.02074974
1 StarHeroes（STARHEROES） to TRY
0.20656317
1 StarHeroes（STARHEROES） to JPY
¥0.752301
1 StarHeroes（STARHEROES） to ARS
ARS$7.28443716
1 StarHeroes（STARHEROES） to RUB
0.39685107
1 StarHeroes（STARHEROES） to INR
0.43186011
1 StarHeroes（STARHEROES） to IDR
Rp81.94996722
1 StarHeroes（STARHEROES） to PHP
0.28872624
1 StarHeroes（STARHEROES） to EGP
￡E.0.23360667
1 StarHeroes（STARHEROES） to BRL
R$0.02645346
1 StarHeroes（STARHEROES） to CAD
C$0.00683463
1 StarHeroes（STARHEROES） to BDT
0.60159495
1 StarHeroes（STARHEROES） to NGN
7.16760924
1 StarHeroes（STARHEROES） to COP
$19.05809532
1 StarHeroes（STARHEROES） to ZAR
R.0.0845724
1 StarHeroes（STARHEROES） to UAH
0.20646483
1 StarHeroes（STARHEROES） to TZS
T.Sh.12.14071221
1 StarHeroes（STARHEROES） to VES
Bs1.042404
1 StarHeroes（STARHEROES） to CLP
$4.636731
1 StarHeroes（STARHEROES） to PKR
Rs1.39092096
1 StarHeroes（STARHEROES） to KZT
2.64352671
1 StarHeroes（STARHEROES） to THB
฿0.16049088
1 StarHeroes（STARHEROES） to TWD
NT$0.15164028
1 StarHeroes（STARHEROES） to AED
د.إ0.01804539
1 StarHeroes（STARHEROES） to CHF
Fr0.00388443
1 StarHeroes（STARHEROES） to HKD
HK$0.03815592
1 StarHeroes（STARHEROES） to AMD
֏1.87814649
1 StarHeroes（STARHEROES） to MAD
.د.م0.04528557
1 StarHeroes（STARHEROES） to MXN
$0.0904728
1 StarHeroes（STARHEROES） to SAR
ريال0.01838958
1 StarHeroes（STARHEROES） to ETB
Br0.75156345
1 StarHeroes（STARHEROES） to KES
KSh0.63326043
1 StarHeroes（STARHEROES） to JOD
د.أ0.003486153
1 StarHeroes（STARHEROES） to PLN
0.01789788
1 StarHeroes（STARHEROES） to RON
лв0.02148729
1 StarHeroes（STARHEROES） to SEK
kr0.04617063
1 StarHeroes（STARHEROES） to BGN
лв0.00826056
1 StarHeroes（STARHEROES） to HUF
Ft1.64940765
1 StarHeroes（STARHEROES） to CZK
0.1027653
1 StarHeroes（STARHEROES） to KWD
د.ك0.001504602
1 StarHeroes（STARHEROES） to ILS
0.01612776
1 StarHeroes（STARHEROES） to BOB
Bs0.03387813
1 StarHeroes（STARHEROES） to AZN
0.0083589
1 StarHeroes（STARHEROES） to TJS
SM0.04577727
1 StarHeroes（STARHEROES） to GEL
0.01332507
1 StarHeroes（STARHEROES） to AOA
Kz4.49861247
1 StarHeroes（STARHEROES） to BHD
.د.ب0.001848792
1 StarHeroes（STARHEROES） to BMD
$0.004917
1 StarHeroes（STARHEROES） to DKK
kr0.03156714
1 StarHeroes（STARHEROES） to HNL
L0.12897291
1 StarHeroes（STARHEROES） to MUR
0.22382184
1 StarHeroes（STARHEROES） to NAD
$0.08516244
1 StarHeroes（STARHEROES） to NOK
kr0.04917
1 StarHeroes（STARHEROES） to NZD
$0.00850641
1 StarHeroes（STARHEROES） to PAB
B/.0.004917
1 StarHeroes（STARHEROES） to PGK
K0.02094642
1 StarHeroes（STARHEROES） to QAR
ر.ق0.01789788
1 StarHeroes（STARHEROES） to RSD
дин.0.49568277
1 StarHeroes（STARHEROES） to UZS
soʻm59.24095023
1 StarHeroes（STARHEROES） to ALL
L0.40855353
1 StarHeroes（STARHEROES） to ANG
ƒ0.00880143
1 StarHeroes（STARHEROES） to AWG
ƒ0.00880143
1 StarHeroes（STARHEROES） to BBD
$0.009834
1 StarHeroes（STARHEROES） to BAM
KM0.00826056
1 StarHeroes（STARHEROES） to BIF
Fr14.460897
1 StarHeroes（STARHEROES） to BND
$0.00634293
1 StarHeroes（STARHEROES） to BSD
$0.004917
1 StarHeroes（STARHEROES） to JMD
$0.78731004
1 StarHeroes（STARHEROES） to KHR
19.74696702
1 StarHeroes（STARHEROES） to KMF
Fr2.084808
1 StarHeroes（STARHEROES） to LAK
106.89130221
1 StarHeroes（STARHEROES） to LKR
රු1.49088357
1 StarHeroes（STARHEROES） to MDL
L0.08403153
1 StarHeroes（STARHEROES） to MGA
Ar22.1486265
1 StarHeroes（STARHEROES） to MOP
P0.03928683
1 StarHeroes（STARHEROES） to MVR
0.0752301
1 StarHeroes（STARHEROES） to MWK
MK8.5069017
1 StarHeroes（STARHEROES） to MZN
MT0.3141963
1 StarHeroes（STARHEROES） to NPR
रु0.68931423
1 StarHeroes（STARHEROES） to PYG
34.625514
1 StarHeroes（STARHEROES） to RWF
Fr7.124733
1 StarHeroes（STARHEROES） to SBD
$0.04051608
1 StarHeroes（STARHEROES） to SCR
0.06814962
1 StarHeroes（STARHEROES） to SRD
$0.19535241
1 StarHeroes（STARHEROES） to SVC
$0.04292541
1 StarHeroes（STARHEROES） to SZL
L0.08516244
1 StarHeroes（STARHEROES） to TMT
m0.01725867
1 StarHeroes（STARHEROES） to TND
د.ت0.014426478
1 StarHeroes（STARHEROES） to TTD
$0.03328809
1 StarHeroes（STARHEROES） to UGX
Sh17.071824
1 StarHeroes（STARHEROES） to XAF
Fr2.773188
1 StarHeroes（STARHEROES） to XCD
$0.0132759
1 StarHeroes（STARHEROES） to XOF
Fr2.773188
1 StarHeroes（STARHEROES） to XPF
Fr0.501534
1 StarHeroes（STARHEROES） to BWP
P0.07006725
1 StarHeroes（STARHEROES） to BZD
$0.009834
1 StarHeroes（STARHEROES） to CVE
$0.46618077
1 StarHeroes（STARHEROES） to DJF
Fr0.870309
1 StarHeroes（STARHEROES） to DOP
$0.31454049
1 StarHeroes（STARHEROES） to DZD
د.ج0.63989838
1 StarHeroes（STARHEROES） to FJD
$0.01116159
1 StarHeroes（STARHEROES） to GNF
Fr42.753315
1 StarHeroes（STARHEROES） to GTQ
Q0.03756588
1 StarHeroes（STARHEROES） to GYD
$1.02711213
1 StarHeroes（STARHEROES） to ISK
kr0.599874

StarHeroes资源

要更深入地了解 StarHeroes，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方StarHeroes网站
区块查询

人们还问：关于StarHeroes的其他问题

StarHeroes（STARHEROES）今日价格是多少？
STARHEROES 实时价格为 0.004917 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 STARHEROES 兑 USD 的价格是多少？
当前 STARHEROES 兑 USD 的价格为 $ 0.004917。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
StarHeroes 的市值是多少？
STARHEROES 的市值为 $ 1.08M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
STARHEROES 的流通供应量是多少？
STARHEROES 的流通供应量为 220.47M USD
STARHEROES 的历史最高价（ATH）是多少？
STARHEROES 的历史最高价是 1.3053024632863512 USD
STARHEROES 的历史最低价（ATL）是多少？
STARHEROES 的历史最低价是 0.00283335761097623 USD
STARHEROES 的交易量是多少？
STARHEROES 的 24 小时实时交易量为 $ 80.15K USD
STARHEROES 今年会涨吗？
STARHEROES 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 STARHEROES 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:22:15 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

STARHEROES 兑 USD 计算器

数量

STARHEROES
STARHEROES
USD
USD

1 STARHEROES = 0.004917 USD

交易 STARHEROES

STARHEROES/USDT
$0.004926
$0.004926$0.004926
-1.91%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

