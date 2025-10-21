StarHeroes（STARHEROES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.004853 $ 0.004853 $ 0.004853 24H最低价 $ 0.005045 $ 0.005045 $ 0.005045 24H最高价 24H最低价 $ 0.004853$ 0.004853 $ 0.004853 24H最高价 $ 0.005045$ 0.005045 $ 0.005045 历史最高 $ 1.3053024632863512$ 1.3053024632863512 $ 1.3053024632863512 最低价 $ 0.00283335761097623$ 0.00283335761097623 $ 0.00283335761097623 涨跌幅（1H） -0.99% 涨跌幅（1D） -1.93% 漲跌幅（7D） -6.67% 漲跌幅（7D） -6.67%

StarHeroes（STARHEROES）当前实时价格为 $ 0.004917。过去 24 小时内，STARHEROES 的交易价格在 $ 0.004853 至 $ 0.005045 之间波动，市场活跃度显著。STARHEROES 的历史最高价为 $ 1.3053024632863512，历史最低价为 $ 0.00283335761097623。

从短期表现来看，STARHEROES 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.99%，过去 24 小时内变动为 -1.93%，过去 7 天内累计变动为 -6.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

StarHeroes（STARHEROES）市场信息

排名 No.2144 市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 成交量（24H） $ 80.15K$ 80.15K $ 80.15K 完全稀释市值 $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M 流通量 220.47M 220.47M 220.47M 最大供应量 700,000,000 700,000,000 700,000,000 总供应量 567,894,104.1472484 567,894,104.1472484 567,894,104.1472484 流通率 31.49% 所属公链 ARB

StarHeroes 的当前市值为 $ 1.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 80.15K。STARHEROES 的流通量为 220.47M，总供应量是 567894104.1472484，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.44M。