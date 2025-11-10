《StarHeroes》由 STAR Studio 推出，旨在打造超越传统太空射击游戏的开创性 Web3 游戏体验。 凭借着 GameSwift 的支持、微软的资助及 Cyberpunk2077、The Witcher 和 Ubisoft 等顶级产业领导者的支持，《StarHeroes》成为了有史以来第一款专为电竞设计的多人太空射击游戏。