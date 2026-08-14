页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:46:45 (UTC+8)
SpaceX bStocks 今日价格
SpaceX bStocks (SPCXB) 今日实时价格为 --，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SPCXB 兑 USD 的汇率为 -- 每 SPCXB。
SpaceX bStocks 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SPCXB。过去 24 小时内，SPCXB 的交易价格在 --（低点）和 --（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。
短期表现方面，SPCXB 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 --。
SpaceX bStocks（SPCXB）市场信息
SpaceX bStocks 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPCXB 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。
SpaceX bStocks 价格历史 USD
SpaceX bStocks（SPCXB）价格历史 USD
跟踪 SpaceX bStocks 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
SpaceX bStocks 今日价格变化
今天，SPCXB 记录了 -- (--) 的变化，反映了其最新的市场活动。
SpaceX bStocks 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 -- (--)，显示了该代币在短期内的表现。
SpaceX bStocks 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，SPCXB 的变化为 -- (--)，从而更广泛地了解其表现。
SpaceX bStocks 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 -- (--)，从而深入了解了代币的长期走势。
SpaceX bStocks 的价格预测
SpaceX bStocks（SPCXB）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，SPCXB 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%。SpaceX bStocks (SPCXB) 2040 年价格预测（ 14 年后）
在 2040 年，SpaceX bStocks 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SpaceX bStocks 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 SpaceX bStocks 价格预测
，访问我们的价格预测页面，查看 SPCXB 2026–2027 年价格的预测。
什么是SpaceX bStocks (SPCXB)
SPCXB 是一种代币化的 bStock，它让投资者有机会投资 SpaceX，并有权在 Binance.com 上将代币转换为相应的底层证券（需遵守适用的法律法规）。每个代币均由发行方通过受监管的美国经纪交易商持有的相应底层股票以 1:1 的比例完全支持。持有 SPCXB 的投资者可以享受以下权益：参与底层股票的价格波动；获得股息（如适用）；以 1:1 的比例将代币转换为底层股票；以及全天候 24/7 的交易服务。
SpaceX bStocks资源
要更深入地了解 SpaceX bStocks，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
人们还问：关于SpaceX bStocks的其他问题
如果 SpaceX bStocks 的年增长率为 5%，其估值到 2027 年将达到约 --，到 2030 年将达到 --，到 2035 年将达到 --，到 2040 年将达到 --。这些数据展示了稳定的复合增长情景，但未来实际价格仍取决于市场采用情况、监管进展和宏观经济环境。您可在下方查看完整预测表，了解 SpaceX bStocks 潜在价格及预期投资回报率的逐年分析。
SpaceX bStocks 今日价格为 --。查看我们的价格历史记录部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的历史记录。
SpaceX bStocks 仍然是一种交易活跃的加密货币，市场参与度和生态系统持续发展。然而，像投资 SPCXB 这样的加密货币投资本质上具有波动性，应与您的个人风险承受能力相符。在做出财务决策和投资之前，请务必进行独立研究 (DYOR) 并考虑市场状况。
过去 24 小时内，MEXC 上 SpaceX bStocks 的交易量为 --。
SPCXB 的实时价格根据包括 MEXC 在内的主要交易所的全球交易活动实时更新。市场价格会因流动性、交易量和整体市场情绪的变化而持续波动。要查看您首选货币的最新 SpaceX bStocks 价格，请访问 SPCXB 价格页面了解更多信息。
SPCXB 的价格受多种关键因素影响，包括整体市场情绪、交易量、技术发展和用户采用趋势。更广泛的宏观经济条件，例如利率变化、流动性周期和监管信号，也在价格变动中发挥着重要作用。
要了解实时市场变化和项目动态，请访问 MEXC 新闻，获取最新分析和加密货币见解。
以下是 MEXC 上当前按 24 小时交易量排名的热门代币。价格和表现将根据实时市场数据持续更新。
BTC
63,575.26
+0.24%
ETH
1,890.35
+0.53%
GOLD(XAUT)
4,342.26
-0.17%
SOL
76.4
+0.99%
XMR
397.99
-0.37%
MEXC 支持止损和止盈单，以帮助自动管理风险。
1. 前往“现货”或“合约”交易区，选择 SPCXB/USDT 交易对。
2. 从订单类型菜单中选择“止损限价”或“触发订单”。
3. 设置触发价（激活订单的价位）和执行价（订单成交的价格）。
4. 确认订单详情并提交。
如果 SpaceX bStocks 的价格走势与您的持仓方向相反，您的止损单将触发；而止盈单会在达到您的目标盈利水平时自动执行。
如需详细示例和教程，请访问 MEXC 现货交易指南。
SpaceX bStocks 的价格今年可能会上涨，具体取决于市场状况和项目进展。查看 SpaceX bStocks (SPCXB) 的价格预测，了解更深入的分析。
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SpaceX bStocks（SPCXB）重要行业更新
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
|行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
|行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
免责声明
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