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MicroVisionChain 当前实时价格为 0.017289 USD。SPACEMVC 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 SPACEMVC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！MicroVisionChain 当前实时价格为 0.017289 USD。SPACEMVC 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 SPACEMVC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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MicroVisionChain实时价格 (SPACEMVC)

1 SPACEMVC 兑换为 USD 的实时价格：

$0.017298
$0.017298$0.017298
-7.78%1D
USD
MicroVisionChain (SPACEMVC) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:44:38 (UTC+8)

MicroVisionChain 今日价格

MicroVisionChain (SPACEMVC) 今日实时价格为 $ 0.017289，过去 24 小时内变化了 7.78%。当前 SPACEMVC 兑 USD 的汇率为 $ 0.017289 每 SPACEMVC。

MicroVisionChain 目前市值在 -- 排名第 #4207，流通供应量为 -- SPACEMVC。过去 24 小时内，SPACEMVC 的交易价格在 $ 0.016116（低点）和 $ 0.0232（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 37.566996466593714，而历史最低价为 $ 0.00762365156424287

短期表现方面，SPACEMVC 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 +71.00%。过去一天，总交易量达到 $ 55.10K

MicroVisionChain（SPACEMVC）市场信息

No.4207

--
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$ 55.10K
$ 55.10K$ 55.10K

$ 363.07K
$ 363.07K$ 363.07K

--
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21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

SPACE

MicroVisionChain 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.10K。SPACEMVC 的流通量为 --，总供应量是 21000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 363.07K

MicroVisionChain 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.016116
$ 0.016116$ 0.016116
24H最低价
$ 0.0232
$ 0.0232$ 0.0232
24H最高价

$ 0.016116
$ 0.016116$ 0.016116

$ 0.0232
$ 0.0232$ 0.0232

$ 37.566996466593714
$ 37.566996466593714$ 37.566996466593714

$ 0.00762365156424287
$ 0.00762365156424287$ 0.00762365156424287

+0.05%

-7.77%

+71.00%

+71.00%

MicroVisionChain（SPACEMVC）价格历史 USD

跟踪 MicroVisionChain 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00145932-7.77%
30天$ +0.003099+21.83%
60天$ -0.015071-46.58%
90天$ -0.024101-58.23%
MicroVisionChain 今日价格变化

今天，SPACEMVC 记录了 $ -0.00145932 (-7.77%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

MicroVisionChain 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.003099 (+21.83%)，显示了该代币在短期内的表现。

MicroVisionChain 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SPACEMVC 的变化为 $ -0.015071 (-46.58%)，从而更广泛地了解其表现。

MicroVisionChain 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.024101 (-58.23%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 MicroVisionChain（SPACEMVC）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 MicroVisionChain 价格历史页面

MicroVisionChain 分析

本分析利用人工智能模型评估 MicroVisionChain 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 MicroVisionChain 的价格？

MicroVisionChain（SPACEMVC）的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场情绪及投资者对区块链游戏项目的信心
2. 交易所的交易量与流动性
3. 合作伙伴公告及生态系统的最新进展
4. 整体加密货币市场的走势以及与比特币的相关性
5. MicroVisionChain 生态系统内的代币实用性
6. 供需关系的变化
7. 影响游戏类代币的监管消息
8. 社区的采用情况与用户增长
9. 技术进展及路线图的推进情况
10. 对替代币的整体风险偏好

为什么人们想知道 MicroVisionChain 今天的价格？

人们出于多种原因希望了解MicroVisionChain（SPACEMVC）今天的股价：进行交易决策、跟踪投资组合、把握投资时机、开展市场分析以及计算盈亏。实时行情有助于交易者识别买入/卖出机会，并评估市场走势。

MicroVisionChain 的价格预测

MicroVisionChain（SPACEMVC）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，SPACEMVC 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
MicroVisionChain (SPACEMVC) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，MicroVisionChain 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MicroVisionChain 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 MicroVisionChain 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 SPACEMVC 2026–2027 年价格的预测。

关于 MicroVisionChain

SPACE（SpaceChain）是一个基于区块链的卫星网络，旨在为全球数字经济提供去中心化的基础设施。SPACE 代币在 SpaceChain 生态系统中被用来激励和奖励社区参与，以及访问和使用 SpaceChain 的服务。该网络采用双链设计，结合了比特币的安全性和以太坊的智能合约功能，以便进行安全的点对点交易和智能合约执行。SpaceChain 的主要用途包括数据存储和传输、供应链跟踪以及远程感测服务，所有这些都以去中心化的方式进行，以减少对中心化实体的依赖并增强数据安全性。

如何在Malaysia购买和投资 MicroVisionChain

准备好开始使用 MicroVisionChain 了吗？在 MEXC 购买 SPACEMVC 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 MicroVisionChain 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 MicroVisionChain (SPACEMVC) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，MicroVisionChain 将立即存入您的钱包。
MicroVisionChain (SPACEMVC) 购买教程

MicroVisionChain 能做什么？

拥有 MicroVisionChain 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 MicroVisionChain (SPACEMVC) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是MicroVisionChain (SPACEMVC)

MVC是一条UTXO模型的一层智能合约公有链，潜力无限。它是一个革命性的区块链解决方案，旨在解决比特币的拥塞问题。 MVC 实现了无与伦比的交易速度、高并发的指数级可扩展性、极低的费用，同时保持了去中心化。结合跨链去中心化身份（DID）解决方案，MVC将成为比特币的理想侧链，释放比特币日常交易的全部潜力，并提供比特币虚拟机，支持大规模Web3应用程序的开发。

MicroVisionChain资源

要更深入地了解 MicroVisionChain，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方MicroVisionChain网站
区块查询

人们还问：关于MicroVisionChain的其他问题

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MicroVisionChain（SPACEMVC）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 MicroVisionChain 的更多信息

SPACEMVCUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 SPACEMVC。在 MEXC 上探索 SPACEMVCUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 MicroVisionChain (SPACEMVC) 市场

探索现货和合约市场，查看 MicroVisionChain 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
SPACEMVC/USDT
$0.017277
$0.017277$0.017277
-7.88%
3.05M (USDT)

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$0.4403$0.4403

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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