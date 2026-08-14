MicroVisionChain 今日价格

MicroVisionChain (SPACEMVC) 今日实时价格为 $ 0.017289，过去 24 小时内变化了 7.78%。当前 SPACEMVC 兑 USD 的汇率为 $ 0.017289 每 SPACEMVC。

MicroVisionChain 目前市值在 -- 排名第 #4207，流通供应量为 -- SPACEMVC。过去 24 小时内，SPACEMVC 的交易价格在 $ 0.016116（低点）和 $ 0.0232（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 37.566996466593714，而历史最低价为 $ 0.00762365156424287。

短期表现方面，SPACEMVC 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 +71.00%。过去一天，总交易量达到 $ 55.10K。

MicroVisionChain（SPACEMVC）市场信息

排名 No.4207 市值 ---- -- 成交量（24H） $ 55.10K$ 55.10K $ 55.10K 完全稀释市值 $ 363.07K$ 363.07K $ 363.07K 流通量 ---- -- 最大供应量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 总供应量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 所属公链 SPACE

MicroVisionChain 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.10K。SPACEMVC 的流通量为 --，总供应量是 21000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 363.07K。