SN51 今日价格

SN51 (SN51) 今日实时价格为 $ 14.94，过去 24 小时内变化了 0.60%。当前 SN51 兑 USD 的汇率为 $ 14.94 每 SN51。

SN51 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SN51。过去 24 小时内，SN51 的交易价格在 $ 14.68（低点）和 $ 15.06（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，SN51 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +8.65%。过去一天，总交易量达到 $ 4.91K。

SN51（SN51）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K 完全稀释市值 $ 313.74M$ 313.74M $ 313.74M 流通量 ---- -- 总供应量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 所属公链 TAO

SN51 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.91K。SN51 的流通量为 --，总供应量是 21000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 313.74M。